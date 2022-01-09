Akşam Postası | 9 Ocak 2022

Omicron bulaştığı kaç günde belli olur? İlhan açıkladı: Omicron kuluçka süresi...Devamını oku...

Kimliklerde yeni dönem yarın başlıyor! Bakanlık duyurdu: 50 ilde... Devamını oku...

İstanbul ve birçok kente kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi. Devamını oku...

Bakan Bilgin'den ek gösterge ve EYT açıklaması! Milyonlarca çalışan bekliyordu, 6 ay sonra...Devamını oku...

Doğal gaz desteği için müjde! Bakan Yanık tarih verdi. Devamını oku...

Brezilya'da teknelerin üzerine düşen dev kaya parçası 7 kişinin ölümüne sebep oldu. Devamını oku...

Kazakistan'da maskeli güvenlik güçlerinin bir protestocuyu silah zoruyla gözaltına aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İngiliz medyası askerlerin gazetecilere bile ateş açtığını duyurdu. Devamını oku...

Pakistan'da kar felaketi 22 kişiyi canından etti! Devamını oku...

Türkmenistan'da bulunan ve "Cehennem Kapısı" olarak bilinen ve 1971'den bu yana yanmakta olan ateşin söndürülmesi talimatı verildi. Devamını oku...

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile sevenlerinin karşısına çıkan Seda Sayan geçtiğimiz sene Büyükdere'den Boğaz'a nazır aldığı villayla alakalı radikal bir karar verdi. Devamını oku...

Doktorlar dizisinde Suat karakteri ile tanınan oyuncu Bekir Aksoy’un eşi Nazife Aksoy ve Mana Alkoy oyuncu Oyuncu Uğur Arda Aydın tarafından tacize uğramış ve şikayetçi olmuştu. Aydın’ın ‘cinsel saldırı’ suçundan yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Devamını oku...

Geçtiğimiz kasım ayında koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan Ebru Yaşar’a bir kez daha nazar değdi. Ebru Yaşar, üzücü haber Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Devamını oku...

İngiliz eski futbolcu David Beckham (46) geçen ay 7 milyon dolara aldığı süperyata ‘Seven’ (yedi) adını verdi. Devamını oku...

Oyuncu Bige Önal sevgilisi Aras Bulut İynemli ile yaz aylarında ayrılmıştı. Çiftin geçtiğimiz günlerde ilişkilerine yeni bir şans verdiği iddia edilmişti. Bige Önal önceki gün Zekeriyaköy’de köpeği ile aracına binerken görüntülendi. “Barıştınız mı?” sorusuna yanıt verdi. Devamını oku...

Beşiktaş'ta Salih Uçan Rizespor maçında forma giyemeyecek - Devamını oku...

Şansal Büyüka, Fatih Terim'e sert çıktı: Proje falan yok, kimseyi kandırmayın - Devamını oku...

Arda Turan'dan 'göbek' açıklaması: Aylarca düz koşu bile yapamadım, kariyerim bitebilirdi! Popülizm yapılıyor - Devamını oku...

TRT Spor'un haberine göre, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc’ı transfer etti. - Devamını oku...

Pereira ile Fenerbahçe FIFA'lık oldu mu? Açıklama geldi! - Devamını oku...

Yılmaz Vural Fenerbahçe için şansını zorluyor: Fenerbahçeli yöneticilerden teklif aldım. Aradılar ancak son kararı Ali Koç verir. Bekleyip ne olacağını göreceğiz. - Devamını oku...