Günün özeti | 23 Kasım 2019

Gündem

-Eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen Güleda Cankel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cankel'in arkadaşı, Güleda ile kurdukları hayalleri anlattı.

-Gazeteci Rahmi Turan’ın “Erdoğan ile görüşen isim CHP’li Muharrem İnce"dir iddiasına İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi. Rahmi Turan, İnce'nin açıklamalarının ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlandı ve özür dileyerek, hata yaptığını açıkladı. Rahmi Turan, kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi. -Devamını oku...

-Ordu’da 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu'nu, evine kurduğu güvenlik kamerası görüntüleri ele verdi. -Devamını oku...

-Türkiye'nin aylardır merak ettiği 70 milyonluk biletin sahibi olduğunu söyleyen kişi 326 gün sonra ortaya çıktı. -Devamını oku...

-Güleda Cankel’in eski sevgilisi tarafından ‘17 saat süren bir cinayete’ kurban gitmesinin ardından rapor hazırlanarak Bakan Soylu’ya sunuldu. -Devamını oku...





Ekonomi

-Başta konut olmak üzere kredilerde yıl sonu indirimine gidildi. -Devamını oku...

-Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlarımız korkmasın, İstanbul'un 3,5-4 aylık suyu var" dedi. - Devamını oku...

-Jandarma ve polis de çevre cezası kesebilecek. Kabahatler Kanunu’na göre çevreye kirletmenin cezası ise 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. -Devamını oku...

-"Türkiye'nin Zafer Anıtı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanında, 41 milyon 474 bin 497 yolcu seyahat etti. -Devamını oku...

-İstanbul Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatını kaybetmeden önce Büyükada’daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım" dedi. -Devamını oku...





Dünya

Hindistan'da bir anda yola çıkan boğaya çarpmamak için ani fren yapan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. -Devamını oku...

İdeal vücut ölçülerinin üzerinde travmaya karşı başlatılan kampanyalar, moda dünyasında bir devri kapattı. -Devamını oku...

Magazin

Deniz Seki Posta gazetesinden Oya Çınar'a verdiği röportajda; "Dünyanın en güzel kadını benim, erkek olsam kendime aşık olurdum" dedi. -Devamını oku...

O Ses Türkiye'de Hadise'nin ailesiyle ilgili itirafları ve gözyaşları geceye damga vurdu. Hadise'yi Beyaz teselli etti, Acun Ilıcalı da durumdan etkilenince 'çekimi iptal ederim' dedi. -Devamını oku...

1,5 yıllık aşklarını geçen günlerde sonlandıran Defne Samyeli ve Cem Yılmaz farklı yerlerde görüntülendi. İkisi de çok gergindi. -Devamını oku...

Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yağmur Aşık’ın lüks yaşantısına dikkat çeken eski milli futbolcunun avukatı, “Bursa’daki annesine helikopterle gitti” dedi. -Devamını oku...

Bülent Ersoy, 100 bin lira değerindeki pırlanta bilekliğini Kamuran Akkor’a hediye etti. Kamuran Akkor hediyeyi kabul etmek istemese de Diva'nın ısrarlarına dayanamadı ve hediyeyi kabul etti. -Devamını oku...

Günün şarkısı

Haydi iyi hafta sonları!



