Akşam Postası | 11 Mart 2020

Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" dedi. Bakan Koca ayrıca "Koronavirüs hangi ilimizde görüldü?" sorusuna da yanıt verdi. Devamını oku...

Türkiye'de 1 kişide koronavirüs çıktığı bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu kez rahatlatan bir açıklama geldi...Devamını oku...

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kurulan partilerle ilgili dikkat çeken yorum...Devamını oku...

İYİ Parti'den geçtiğimiz hafta istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal AK Parti'ye katıldı. Çokal'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Öte yandan 5 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila yüzde 50'si bu virüs ile karşılaşacak gibi hesaplamalar yapılıyor” dedi.Devamını oku...





Dünya

291 kişinin hayatını kaybettiği İran'da, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Devamını oku...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedekilerin yüzde 60 ile 70'ine koronavirüs (Kovid-19) bulaşabileceğini söyledi.Devamını oku...

İran'da etkisini gösteren koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artış gösterirken, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı.Devamını oku...

Yunan hükümetinin, Avrupa’ya geçmek isteyen sınırdaki sığınmacıları uluslarası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup Türkiye’ye geri gönderdiği iddia edildi.Devamını oku...





Spor

Koronavirüse yakalandığı tespit edilen ilk profesyonel futbolcu Timo Hübers oldu - Devamını oku...

Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman'a cevap verdi: Hak eden kazandı - Devamını oku...

Ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın ayağa kalkışının mimarlarından olan Henry Onyekuru, Beşiktaş maçı öncesinde sakatlandı. Antrenmanı bırakan Onyekuru ile ilgili ilk açıklama yapıldı. - Devamını oku...

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Abdülkadir Bitigen oldu - Devamını oku...

Valencia'nın görme engelli taraftarı Vicente Navarro'nun hikayesi - Devamını oku...

Arda Turan 3 yıl daha futbol oynamayı planlıyor - Devamını oku...





Günün podcast'i





Günün menüsü

Tarhana çorbası tarifi

Türlü yemeği tarifi

Pirinç pilavı tarifi

Kireçte kabak tatlısı

Tarifler için tıklayın...