Akşam Postası | 12 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadı. İstanbulkart ile artık taksi ücreti ödenebilecek. İstanbul'a ilk kar Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başakşehir ilçelerine düşecek. Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçların fiyatları belli oldu. Kıvanç Tatlıtuğ hakkında vergi zararına neden olmak suçundan dava açılmıştı. Davada beraat kararı çıktı. Daha fazlası için Akşam Postası.
12 Ocak 2021, Salı 18:01 Son Güncelleme:
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Gündem
- Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadı. Devamını oku...
- WhatsApp'tan yeni açıklama: Güncelleme mesajlarınızın gizliliğini etkilemez. Devamını oku...
- İstanbulkart ile artık taksi ücreti ödenebilecek. Devamını oku...
- Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Vatandaşlardan 'Rıza belgesi' istenecek. Devamını oku...
- Kocasını öldüren Melek İpek, tıp okumak yerine evlenmeyi seçmiş. Devamını oku...
- İstanbul'a ilk kar Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başakşehir ilçelerine düşecek. Devamını oku...
- Bakan Ersoy, turizm sezonunun başlayacağı tarihi açıkladı. Devamını oku...
- Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçların fiyatları belli oldu. Devamını oku...
Dünya
- Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde aynı sorun baş gösteriyor. Devamını oku...
- Avukatın iddiası üzerine kadının idam edilmesi son anda ertelendi. Devamını oku...
- Biden çifti Beyaz Saray'a taşınmadan önce yarım milyon dolarlık koronavirüs temizliği yapılacak. Devamını oku...
Magazin
- Demet Şener ve Cenk Küpeli sürpriz bir şekilde boşandı. İşte ayrılık nedenleri ve Demet Şener'in yaşadıkları- Devamını oku...
- Geçirdiği mide operasyonu sonrası hızla kilo veren ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, “34 beden bile büyük geliyor, çocuk reyonundan giyiniyorum” dedi. - Devamını oku...
- Hadise'den 100 bin TL'lik kıyafet açıklaması: Beni rahatsız etti! - Devamını oku...
- Kıvanç Tatlıtuğ'un, sahibi olduğu şahıs şirketi aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlediği iddia edilmişti. Tatlıtuğ hakkında vergi zararına neden olmak suçundan dava açılmıştı. Davada beraat kararı çıktı. - Devamını oku...
- Adları sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, her fırsatta bu iddiaları yalanlıyor. 'Çiftin', dizideki arkadaşlarıyla yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin samimi halleri yine aşk söylentilerine neden oldu. - Devamını oku...
- Geçen hafta annesine bir otomobil hediye eden Demet Akalın'ın, otomobili kendisinin kullandığı iddia edilmişti. Akalın, bu iddialara 2 görselle yanıt verdi. - Devamını oku...
Spor
- Mesut Özil transfer arifesinde Twitter'da 'Mesut'a sor' adlı bir etkinlik başlatarak sevenleriyle soru-cevap yaptı. Özil Fenerbahçe'ye seri şekilde övgüler yağdırdı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan'a verdiği ceza ile ilgili yaptığı açıklamalara alatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den yanıt geldi: Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. - Devamını oku...
- Galatasaray Disiplin Kurulu üyesi Cem Emiroğlu, Belhanda ile sözleşme uzatılma ihtimalini eleştirirken Faslı oyuncu için 'bedevi' kelimesini kullanmıştı. 'Çölde, çadırda yaşayan, göçebe, Arap göçebesi' anlamına gelen bedevi kelimesi nedeniyle Belhanda, Emiroğlu'na ırkçılık tepkisi gösterdi. - Devamını oku...
- Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yerine ise Ekrem Memnun geldi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Düğün çorbası
- Türlü yemeği
- Çoban salata
- Kakaolu ıslak kek
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