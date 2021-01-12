Akşam Postası | 12 Ocak 2021

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçların fiyatları belli oldu.

Demet Şener ve Cenk Küpeli sürpriz bir şekilde boşandı. İşte ayrılık nedenleri ve Demet Şener'in yaşadıkları- Devamını oku...

Geçirdiği mide operasyonu sonrası hızla kilo veren ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, “34 beden bile büyük geliyor, çocuk reyonundan giyiniyorum” dedi. - Devamını oku...

Hadise'den 100 bin TL'lik kıyafet açıklaması: Beni rahatsız etti! - Devamını oku...

Kıvanç Tatlıtuğ'un, sahibi olduğu şahıs şirketi aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlediği iddia edilmişti. Tatlıtuğ hakkında vergi zararına neden olmak suçundan dava açılmıştı. Davada beraat kararı çıktı. - Devamını oku...

Adları sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, her fırsatta bu iddiaları yalanlıyor. 'Çiftin', dizideki arkadaşlarıyla yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin samimi halleri yine aşk söylentilerine neden oldu. - Devamını oku...