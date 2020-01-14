Akşam Postası | 14 Ocak 2020

Gündem

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim" dedi. Devamını oku...

AK Parti'nin Meclis grup toplantısının ardından AK Parti'ye katılım töreni gerçekleşti. Farklı partilerden seçilen 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçerken rozetlerini Erdoğan bizzat taktı. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "(PKK'lı Sakine Cansız'ın kitabının İstanbul Kitapçısı'nda satılması) Gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik." dedi. Devamını oku...

Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin kuruluşu için artık geri sayım başladı. Partinin bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta kurulması bekleniyor. Partinin ismi, logosu, programı ve tüzüğü hazır. Genel merkez binasının ise tadilatı sürüyor. Devamını oku...

Çorum'da çiftçilik yapan Mutlu Yılmaz Nisan ayında tarlasında 68 kiloluk bir gök taşı buldu. Gök taşını kiraladığı banka kasasında muhafaza eden Yılmaz, gök taşını bir ay boyunca müzede sergileyecek. Devamını oku...





Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Irak'ta suikast düzenlenen Kasım Süleymani'nin Özel Operasyonlar Güçleri tarafından suç mahallinde çekilen görüntülerinden bazıları Trump'a yakın bir haber kanalına sızdırıldı. Devamını oku...

İran'da düşen Ukrayna uçağı hakkında Ruhani'den yeni bir açıklama geldi. Ruhani yapığı açıklamada hatanın bir daha tekrar edilmeyeceğini ifade etti. Devamını oku...

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ilan edilen ateşkesi kalıcı hale getirmek üzere Moskova'da toplanan zirvede, taraflar dün akşam bir ateşkes metninde uzlaşmıştı. Anlaşmayı imzalamak için bu sabaha kadar süre isteyen isyancı General Hafter masayı devirdi, ateşkes anlaşmasına imza koymadı. Devamını oku...

Hafter'in milislerinin saldırısına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanmasının iddia edilmesi üzerine Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Devamını oku...

Pakistan'da Keşmir bölgesinde son 24 saatlerde meydana gelen çığlarda 57 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...

Dünyaca ünlü şarkıcı Akon, Senegal'de 'Akon City' adındaki şehrini ve 'Akoin' adlı para birimini kurdu. - Devamını oku...

Jared Leto'nun başrolünde olduğu süper kahraman filmi Morbius'tan ilk fragman geldi. - Devamını oku...

Genç şarkıcı Billie Eilish, Daniel Craig’in son James Bond filminin müziğini yapacağına dair ortaya atılan iddialara cevap verdi. Filmin yönetmeninin kısa süre önce Insatagram'dan Billie Eilish'i takip etmesi, iddiaları kuvvetlendirdi. - Devamını oku...





Spor

-Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien oldu. İşte Setien hakkında bilinmesi gereken 10 şey - Devamını oku...

-Mustafa Pektemek Alanyaspor'a transfer oldu - Devamını oku...

-Avustralya Açık'ta Jakupovic yangın nedeniyle nefes alamadı, maçı yarıda bıraktı - Devamını oku...

-Yuto Nagatomo'nun yeni takımı netleşiyor. Japon oyuncu İtalyan kulübü Bologna'yla anlaşmak üzere - Devamını oku...





Magazin

Oyuncu Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti. 'Aşk-ı Memnu'nun 'Hilmi Bey'i olarak hafızalara kazınan Aktuğ, uzun zamandır KOAH tedavisi görüyordu. - Devamını oku...

"Çukur" dizisinde rol alan Damla Sönmez'in, "Sefirin Kızı" dizisinde rol alan oyuncu arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile sosyal medyadan atışması takipçilerini güldürdü. - Devamını oku...

İnternet ortamında makyaj denince akla gelen ilk isimlerden Nikkie Tutorials, 5 yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olduğunu açıkladı. - Devamını oku...

Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından boşandığı Chloe Loughnan için “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim" sözlerine Chloe'den yanıt geldi: "Hizmetçisi değil karısıydım" - Devamını oku...





Günün iyi haberi

Sosyal medyada yer alan videosunda, sokakta zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen 29 yaşındaki Hasan M.'ye Valilik sahip çıktı. - Devamını oku...





Günün Posta Özel haberi

Zamana meydan okuyan Simkeşhane Çarşısı - Devamını oku...





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