Akşam Postası | 16 Nisan 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin uçağı arızalandı -Devamını oku...

Genco Erkal, ifadeye çağrıldı -Devamını oku...

AK Parti, Vergi Usül Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu'nda yani toplam 4 kanunda çok önemli değişiklikler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu -Devamını oku...

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi -Devamını oku...

Emlakçılarla ilgili yeni düzenleme! Ev alım satımında 5 yıl şartı... -Devamını oku...

Hasan Polatkan'ın eşi Alanya'da hayatını kaybetti -Devamını oku...

Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı -Devamını oku...

ABD'de silahlı saldırı, 8 kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve olayın tarafları ilk kez karşı karşıya geldi. - Devamını oku...

Survivor'un fragmanına kavga görüntüsü damga vurdu. - Devamını oku...

Çağla Şıkel tüm hayatını anlattı: En büyük pişmanlığı şaşırttı! - Devamını oku...

Mucize Doktor dizisindeki başarısı ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Onur Tuna’nın adı sık sık aşk dedikodularına karışıyor. Tuna’nın adı bu kez de genç oyuncu Elif Doğan ile aşk dedikodularına karıştı. - Devamını oku...

Seren Serengil, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. - Devamını oku...

Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç'nin neden bittiğini açıkladı. - Devamını oku...

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün birinci yıl dönümünde Pars'ı Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı. - Devamını oku...

Fatih Terim, Adana Demirspor'un efsane isminin tabutunu omuzladı -Devamını oku...

Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi -Devamını oku...

Buffon'dan transfer bombası -Devamını oku...



