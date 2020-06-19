Akşam Postası | 19 Haziran 2020
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19 Haziran 2020, Cuma 17:44 Son Güncelleme:
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Gündem
Vali kısıtlamadan muaf olacak kişileri açıkladı. - Devamını oku...
Erzincan'a da maske zorunluluğu geldi. - Devamını oku...
Bakan Koca'dan sınav öncesi önemli paylaşım. - Devamını oku...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Çin ile swap anlaşması yapıldığını duyurdu. - Devamını oku...
Reina saldırganın eşi, duruşmaya iki çocuğu ile katıldı. -Devamını oku...
Karantinadaki yerleşim yeri sayısı açıklandı. -Devamını oku...
Ecem Balcı'nın vefatında yeni gelişme. -Devamını oku...
Danıştay 8. Dairesi, YKS için kararını verdi.. -Devamını oku...
İBB'nin başvurusu Adalar Kaymakamlığı tarafından kabul edilmedi. -Devamını oku...
İstanbul'da maske takmayana kesilecek ceza belli oldu. -Devamını oku...
Bakan Soylu yeni kimlik kartını tanıttı. -Devamını oku...
Dünya
Çin sevindiren gelişmeyi duyurdu: Kontrol altına aldık. -Devamını oku...
Spor
Muslera, arkadaşlarını yalnız bırakmadı. - Devamını oku...
Magazin
Kerimcan Durmaz'ın 1 yıla kadar hapsi isteniyor. - Devamını oku...
Alişan ve Buse Varol bebek heyecanı yaşıyor: Buse Varol hamile! - Devamını oku...
İbrahim Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçmişti. Peşine düştüğü kişinin oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi. - Devamını oku...
Aslı Bekiroğlu 'Roberto Carlos' sendromuna yakalandı! - Devamını oku...
Günün menüsü
"Bugün ne pişirsem" diyenler günün menüsü için tıklayınız.
- Erişte çorbası
- Körili tavuklu pilav
- Semizotu salatası
- Köstebek pasta