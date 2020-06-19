Türkiye Akşam Postası | 19 Haziran 2020

Akşam Postası | 19 Haziran 2020

Türkiye

Akşam Postası | 19 Haziran 2020

Akşam Postası'yla 5 dakikanı ayırarak her şeyden haberdar ol. Öne çıkan haberler burada. Akşam Postası'nı oku, günü değerlendir.

19 Haziran 2020, Cuma 17:44 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenler günün menüsü için tıklayınız.

  • Erişte çorbası
  • Körili tavuklu pilav
  • Semizotu salatası
  • Köstebek pasta

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