Akşam Postası | 23 Şubat 2020

Gündem

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Türkiye İran sınırını kapattı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu. - Devamını oku...

Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 15.40’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi.- Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran sınırında meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu.- Devamını oku...

Savcılık talimatıyla Kadir Şeker'in yaşadığı ilçelerde vatandaşlara tek tek Kadir soruldu. Vatandaşlar, "Kadir servisteyken hiçbir kadın ayakta kalmazdı, kadınlara karşı çok saygılı ve terbiyeliydi." dedi.- Devamını oku...

Dünya

ABD'de tıp eğitimi alan ve bu alanda 34 yıl araştırmalar yapan Kıbrıs Türkü Prof. Dr. İbrahim Benter, ürettiği "ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli sistemle koronavirüsün önüne geçebileceğini söyledi. - Devamını oku...

ABD'de dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isteyen "çılgın" lakaplı Mike Hughes'un uzaya çıkma denemesi başarısız oldu. Roketle yere çakılan Hughes hayatını kaybetti. Devamını oku...

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Venedik Karnavalı iptal edildi. Devamını oku...

Spor

İngiliz Tyson Fury ve ABD'li Deontay Wilder, ilk ayağında yenişemedikleri maçın rövanşında Las Vegas'ta ringe çıktı. 7. rauntta rakibini nakavt eden Tyson Fury WBC Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu unvanını kazandı. Wilder, kariyerindeki ilk yenilgiyi aldı. - Devamını oku...

Real Madrid'in sezon başında Chelsea'den 100 milyon euro'ya aldığı Eden Hazard gün yüzü görmüyor. Daha transfer olur olmaz sakatlanarak yaz kampını ve sezon başını kaçıran Hazard, bu sezon 4. kez sakatlandı. Hazard sakatlık nedeniyle 2 ay daha forma giyemeyecek. - Devamını oku...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin erken bir provası U19 Elit Gelişimi Ligi'nde oynandı. Maç, konuk takım Galatasaray'ın son 8 dakikada bulduğu 2 golle 3-1 bitti. - Devamını oku...

İtalya futbol liglerinde koronavirüsü nedeniyle Serie A'da 3, Serie B'de 1 tane olmak üzere 4 lig maçı resmen ertelendi. Son olarak ülkede virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti. - Devamını oku...





Magazin

Şarkıcı Demet Akalın, kendisi hakkında 'Teyze' ifadesini kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e göndermede bulundu. - Devamını oku...

Ünlü oyuncu Can Yaman bir davet üzerine İtalya'ya gitti. Havalimanında yüzlerce hayranı tarafından karşılanan Yaman, izdihama neden oldu. - Devamını oku...

Hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği Saraçoğlu “Gardırobumda 7-8 değerli parça var. Evet, servet değerindeler. Bazı ünlüler gerçek kürk giyip ‘üzerimdeki sahte’ yalanına başvuruyor. Ben her zaman dürüstüm. Ne yapayım, gerçek kürk seviyorum” dedi. - Devamını oku...

Ünlü oyuncu ve şarkıcılar arasında son günlerde yeni bir moda var: ‘Ayhan Işık bıyığı’. - Devamını oku...





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