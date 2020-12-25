Türkiye Akşam Postası | 25 Aralık 2020

Akşam Postası | 25 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 25 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Yüz yüze sınavlar ertelendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan sipariş edilen aşılar için açıklama yaptı, Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani hayatını kaybetti.

25 Aralık 2020, Cuma 17:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gündem

  • Yüz yüze sınavlar ertelendi. Yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? -Devamını oku...
  • İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması -Devamını oku...
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması -Devamını oku...
  • Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani hayatını kaybetti. -Devamını oku...
  • Canlı yayında tehdit sonrası Ümitcan Uygun serbest bırakıldı -Devamını oku...
  • Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme -Devamını oku...
  • Pınar Gültekin cinayetinde bağ evindeki keşfe itiraz edildi -Devamını oku...
  • Milli Piyango bileti kuyruğu metrelerce uzadı, şehir dışından gelen de var kendini dondurmak isteyen de -Devamını oku...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dünya

  • Michael Jackson'ın taciz iddialarına konu olan Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı. -Devamını oku...
  • Şişme kadın Margo, evlendikten sonra 'bozuldu'. -Devamını oku...
  • Rusya'da internetten iftira atan kişilere verilen ceza artıyor -Devamını oku...
  • ABD, İngiltere'den yapılacak uçuşlar öncesi test zorunluluğu getiriyor -Devamını oku...

Magazin

  • Son dönemde adının sürekli tartışmalara ve yanlış anlaşılmalara karıştığı Coşkun Sabah bu kez de televizyon sunucusu Bircan Bali ile kavga etti. Yayına bağlanan Coşkun Sabah, Bali'ye kızıp telefonu kapattı. - Devamını oku...
  • Cengiz Çolak’tan Balamir Emren'e zehir zemberek sözler: Bunun bedelini ödeyeceksiniz. - Devamını oku...
  • Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2021' yarışmasının yayın günü belli oldu. - Devamını oku...
  • Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve TV8 ekranında yayınlanan ‘Kırmızı Oda’ya Aslıhan Gürbüz de dahil oldu. - Devamını oku...
  • Usta sanatçı Orhan Gencebay, Instagram üzerinden kendisine “Yalaka” diyen bir takipçisini affetmedi. Açılan davada sanığa 1500 lira adli para cezası verildi. - Devamını oku...

Spor

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Mercimek çorbası
  • Tavuk şnitzel
  • Sebzeli makarna
  • Browni kurabiye

Günün menüsü tarifleri için tıklayın﻿

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Dil yâresi
Rauf Tamer
Doğukan Tevfik Meriç
Bahattin Şimşek düdüğünü asmalı
Doğukan Tevfik Meriç
Şirin Sever
İlle de eğleneceğiz!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Farkı ayrıntıda gördü ABD’de zirveye çıktı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Banu Şen
Kadınlar, telefonunuza KADES'i indirdiniz mi?
Banu Şen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sınavlar ertelendi, okullar ne zaman açılacak?