Akşam Postası | 25 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Yüz yüze sınavlar ertelendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan sipariş edilen aşılar için açıklama yaptı, Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani hayatını kaybetti.
25 Aralık 2020, Cuma 17:43 Son Güncelleme:
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Gündem
- Yüz yüze sınavlar ertelendi. Yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? -Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması -Devamını oku...
- Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani hayatını kaybetti. -Devamını oku...
- Canlı yayında tehdit sonrası Ümitcan Uygun serbest bırakıldı -Devamını oku...
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme -Devamını oku...
- Pınar Gültekin cinayetinde bağ evindeki keşfe itiraz edildi -Devamını oku...
- Milli Piyango bileti kuyruğu metrelerce uzadı, şehir dışından gelen de var kendini dondurmak isteyen de -Devamını oku...
Dünya
- Michael Jackson'ın taciz iddialarına konu olan Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı. -Devamını oku...
- Şişme kadın Margo, evlendikten sonra 'bozuldu'. -Devamını oku...
- Rusya'da internetten iftira atan kişilere verilen ceza artıyor -Devamını oku...
- ABD, İngiltere'den yapılacak uçuşlar öncesi test zorunluluğu getiriyor -Devamını oku...
Magazin
- Son dönemde adının sürekli tartışmalara ve yanlış anlaşılmalara karıştığı Coşkun Sabah bu kez de televizyon sunucusu Bircan Bali ile kavga etti. Yayına bağlanan Coşkun Sabah, Bali'ye kızıp telefonu kapattı. - Devamını oku...
- Cengiz Çolak’tan Balamir Emren'e zehir zemberek sözler: Bunun bedelini ödeyeceksiniz. - Devamını oku...
- Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2021' yarışmasının yayın günü belli oldu. - Devamını oku...
- Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve TV8 ekranında yayınlanan ‘Kırmızı Oda’ya Aslıhan Gürbüz de dahil oldu. - Devamını oku...
- Usta sanatçı Orhan Gencebay, Instagram üzerinden kendisine “Yalaka” diyen bir takipçisini affetmedi. Açılan davada sanığa 1500 lira adli para cezası verildi. - Devamını oku...
Spor
- Fatih Terim kararını verdi: İki isim yolcu. -Devamını oku...
- Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Mercimek çorbası
- Tavuk şnitzel
- Sebzeli makarna
- Browni kurabiye
Günün menüsü tarifleri için tıklayın
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