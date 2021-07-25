Akşam Postası | 25 Temmuz 2021

İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru kırıldı! Bayram dönüşü Tekirdağ'da araç kuyruğu oluştu. Avşa Adası'nda da ciddi bir yoğunluk yaşandı. Devamını oku...

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gurbetçilerin araçlarının geçişi sürüyor. Gurbetçiler yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na akın etti. Devamını oku...

Nikahtan 2 ay sonra doğurunca mahkeme boşamıştı ama... Yargıtay'dan emsal karar! Devamını oku...

Aşı karşıtları nasıl ikna edilir? Uzman isimden 'bedava bilet' önerisi.Devamını oku...

Aşı karşıtı söylemleri olay olmuştu! Koronavirüsten öldü…Devamını oku...

Komşudan ürküten not: Duşa girdiğinde her şeyi görüyoruz! Devamını oku...

Umre sezonu bugün itibariyle başladı. Devamını oku...

Devlet başkanının playboy oğlu, yapılan yardımları halka dağıtmak yerine milyarder hayatı yaşıyor.Devamını oku...

Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık magazin gündemine düşen Gülşen, dün Alaçatı'da bir mekanda hayranlarının karşısına çıktı. Yine iddialı bir kıyafet seçen şarkıcı, fit görüntüsüyle adından söz ettirdi. Devamını oku...

Fethiye'de tatil yapan İskoçyalı aktör Mike Mitchell (65), marinada duş alırken yaşamını yitirdi. Mitchell'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Devamını oku...

Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden barıştığı Ben Affleck ile aşka geldi. Dün 52 yaşına basan şarkıcı, teknede verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Lopez, gönderisinin son karesinde de Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaştı. Devamını oku...

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik göğüs rahatsızlığı şikayetiyle, Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Fatma Girik, hastanede uygulanan tedavinin ardından taburcu oldu. Devamını oku...

Ege sahillerinde tatil yapan Şükran Ovalı, arkadaşına mayosuyla poz verip sosyal medyada paylaştı. Üzerindeki Balmain marka mayonun fiyatı 6 bin TL. Devamını oku...

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında olimpiyatların güçlü takımı ve son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyetle başladı. - Devamını oku...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, ilk madalyasını tekvando branşında ilk defa olimpiyatta mücadele eden Hakan Reçber ile kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ise bronz madalya kazanarak ikinci madalyayı getirdi. - Devamını oku...

Olimpiyatlar'ın basketbol kısmında bugün tarihi bir an yaşandı. A Grubu ilk maçında Fransa, ABD'yi 83-76 yendi. ABD, 2004 Olimpiyatları'ndan sonra ilk defa Olimpiyatlar'da maç kaybetti. - Devamını oku...

FIM CEV Repsol takımının pilotlarından 14 yaşındaki İspanyol motosikletçi Hugo Milan geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Europen Talent Cup yarışındaki kaza tüm sporseverleri üzdü. - Devamını oku...







