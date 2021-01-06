Akşam Postası | 6 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: 'Çin aşısında tek doz yeterli mi?' sorusuna Profesör Özlü'den yanıt geldi. Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara için açıklama var. Usta tiyatrocu Münir Özkul, ölümünün 3. yıl dönümünde anıldı. Mesut Özil, Fenerbahçe ile 3.5 yıllığına anlaştı. Menajeri Erkut Söğüt'ten de ilk açıklama geldi. Daha fazlası için Akşam Postası'nı okumaya devam et.
06 Ocak 2021, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
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Gündem
- AK Parti'den İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve Fikri Sağlar için suç duyurusu. Devamını oku...
- İstanbul Valisi Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıkladı. Devamını oku...
- 'Çin aşısında tek doz yeterli mi?' sorusuna Profesör Özlü'den yanıt. Devamını oku...
- Tüketicilerden tepki, marketlerde fiyatlar semtlere göre değişiyor. Devamını oku...
- Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara için açıklama. Devamını oku...
- Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kimlik kartları için uyarı. Devamını oku...
- Ordu'da boşanmak isteyen karısını tehdit eden adam 15 yaşında annesini öldürmüş. Devamını oku...
Dünya
- Avrupa İlaç Ajansı, Moderna aşısına onay verdi. Devamını oku...
- ABD'de oy sayımında sona yaklaşıldı. Devamını oku...
- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan başarısızlık itirafı. Devamını oku...
- ABD'den corona virüs hastaları için tartışmalı ambulans kararı. Devamını oku...
Magazin
- Seni unutmayacağız: Münir Özkul, ölümünün 3. yıl dönümünde anıldı.- Devamını oku...
- Ceylan Ertem: Serdar Ortaç'ın hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. - Devamını oku...
- Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ilişkisinde ihanet şüphesi. - Devamını oku...
- Evlilikleri sadece 9 ay süren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, bir küs bir barışık ilişkilerini sürdürüyor. İki ay önce birlikte yaşadıkları evden taşınan şarkıcı Sinan Akçıl, yılbaşını eski eşi Burcu Kıratlı ile geçirdi. - Devamını oku...
- Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ı “Evimi gasp etti” diyerek mahkemeye verdiği ev, yanmaktan son anda kurtarıldı. - Devamını oku...
Spor
- Mesut Özil, Fenerbahçe ile 3.5 yıllığına anlaştı. Menajeri Erkut Söğüt'ten de ilk açıklama geldi. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın eski kalecilerinden Morgan De Sanctis ciddi bir trafik kazası geçirdi. Durumunun ciddi olduğu açıklanan İtalyan kaleci şu anda yoğun bakımda tutuluyor. - Devamını oku...
- Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti - Devamını oku...
- Falcao, Instagram hesabından Miami'deki emlakçıları ve hastaneleri takibe aldı. Oyuncunun MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer olması bekleniyor. - Devamını oku...
- Premier Lig'de West Ham United ve West West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in yeni adresi Çin oldu. Bir dönme Beşiktaş'ta da çalışan Hırvat teknik adam Beijing Guoan'la sözleşme imzaladı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- İzmir köfte
- Havuç tarator
- Çilekli pasta