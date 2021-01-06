Akşam Postası | 6 Ocak 2021

Evlilikleri sadece 9 ay süren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, bir küs bir barışık ilişkilerini sürdürüyor. İki ay önce birlikte yaşadıkları evden taşınan şarkıcı Sinan Akçıl, yılbaşını eski eşi Burcu Kıratlı ile geçirdi. -