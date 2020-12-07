Akşam Postası | 7 Aralık 2020

Oyuncu Sermiyan Midyat, yaklaşık bir yıl sonra yurt dışına çıktı ve Amerika'ya iş görüşmesine gitti. Amerika'nın pandemi tutumu karşısında şaşırdığını söyleyen oyuncu, "Herkes sokaklarda, kuaförler açık, restoranlar açık, havalimanında bile ateşimizi ölçmediler" dedi.

TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef hız kesmeden devam ediyor. MasterChef'te ise aşk iddiaları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Tanya cephesinden aşk iddialarıyla ilgili kafa karıştıran bir paylaşım geldi.