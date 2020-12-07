Akşam Postası | 7 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Sağlık Bakanlığı 14 gün olan corona virüs karantina süresini 10 gün olarak değiştirdi. Batman'da küçük çocuğu 27 kişi istismar etti" iddiasına Emniyet'ten açıklama geldi. Dünya Kupası için eleme grupları kurası bu akşam 20:00'de çekilecek. Daha fazlası için Akşam Postası!
07 Aralık 2020, Pazartesi 17:49 Son Güncelleme:
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Gündem
- Sağlık Bakanlığı 14 gün olan corona virüs karantina süresini değiştirdi. Devamını oku...
- Asgari ücret için verilecek karar 9 ücreti daha değiştirecek. Devamını oku...
- Batman'da küçük çocuğu 27 kişi istismar etti" iddiasına Emniyet'ten açıklama geldi. Devamını oku...
- Bu hafta kullanıma girecek Çin aşısı hakkında 5 soru 5 cevap. Devamını oku...
- Hafta sonu yeniden uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili Bakanlık'tan açıklama. Devamını oku...
- Zorunlu trafik sigortasında "tavan fiyat" 2021'de de devam edecek. Devamını oku...
- Devlet, vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli uzattı: Teminat ile hacizler kalkacak. Devamını oku...
- Asker sevkleri ertelendi. Devamını oku...
- Türkiye'nin yerli aşısı ve korunduğu özel oda ilk kez görüntülendi. Devamını oku...
Dünya
- Hindistan'da gizemli hastalık nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı. Devamını oku...
- Japonya’da kuş gribi salgını yayılıyor. Devamını oku...
- El Salvador’da gaz depolama tesisinde patlama meydan geldi. Patlamanın gerçekleştiği tesisin yanındaki AVM'de olan insanlar büyük panik yaşadı .Devamını oku...
Magazin
- Çukur'da Kulkan Erdenet rolünü Genco Özak oynayacak - Devamını oku...
- 9 Kere Leyla'ya gelen eleştirilere Ezel Akay'dan yanıt - Devamını oku...
- Oyuncu Sermiyan Midyat, yaklaşık bir yıl sonra yurt dışına çıktı ve Amerika'ya iş görüşmesine gitti. Amerika'nın pandemi tutumu karşısında şaşırdığını söyleyen oyuncu, "Herkes sokaklarda, kuaförler açık, restoranlar açık, havalimanında bile ateşimizi ölçmediler" dedi. - Devamını oku...
- Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor’da kadro netleşmeye başlarken, bir oyuncu daha Dominik’te ter dökmeye hazırlanıyor. - Devamını oku...
- Reynmen, yeni şarkısı Melek'i sevenlerinin beğenisine sundu. Klip, 250 kişilik bir ekiple 2 günde çekildi. - Devamını oku...
- TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef hız kesmeden devam ediyor. MasterChef'te ise aşk iddiaları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Tanya cephesinden aşk iddialarıyla ilgili kafa karıştıran bir paylaşım geldi. - Devamını oku...
Spor
- Dünya Kupası için eleme grupları kurası bu akşam 20:00'de çekilecek. - Devamını oku...
- Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıkarıldı.
- Denizlispor-Fenerbahçe karşılaşmasından sonra çok tartışılan Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Marsilya arasında oynanacak maça atanan Halil Umut Meler'in ekibinde yer alan Ali Palabıyık, karşılaşmada AVAR olacak. - Devamını oku...
- Son olarak geçen sezon Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, 1 seneye yakın zamandır boşta. Salgın nedeniyle gelen teklifleri reddeden kurt hoca, bu ortamda çalışmak istemediğini açıklamıştı. Ancak Fransa'dan gelen bir iddia Aykut Kocaman'ın kararını değiştirebilir. Nice, Aykut Kocaman'ı mı istiyor? - Devamını oku...
- Diego Armanda Maradona'nın ölümünün acısı daha dinmeden para mevzusu açıldı. 100 milyon dolara yakın serveti olduğu tahmin edilen Maradona'nın mirasının nasıl paylaşılacağına dair büyük bir karmaşa hakim. Miras nasıl dağıtılacak? - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Ev yapımı mantı
- Mevsim salatası
- Midye baklava