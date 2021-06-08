Akşam Postası | 8 Haziran 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Koronavirüs vaka haritasıyla ilgili flaş açıklama. Devamını oku...

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası belasına talip çıktı: Bize verin! Devamını oku...

Bakan Koca müjdeyi verdi! Aile sağlığı merkezlerinde Biontech aşısı uygulanmaya başladı. Devamını oku...

Marmara'yı kaplayan müsilaj (deniz salyası) ile mücadeleye yönelik en büyük deniz temizliği seferberliği bugün saat 14:00 itibari ile Caddebostan Sahili'nden başladı. Devamını oku...

Aşı olmayanlar için kısıtlamalar gelecek mi? İşte masadaki önlemler...Devamını oku...

Fransa'yı sarsan olay! Macron'a tokat attı. Devamını oku...

İki farklı aşı etkiyi artırır mı? Araştırma sonuç verdi. Devamını oku...

Malta, sürü bağışıklığı elde eden ilk AB ülkesi oldu.Devamını oku...

Damat düğüne sarhoş gelince gelin düğünü iptal etti! Gelin tarafı damat ve ailesini esir aldı. Devamını oku...

Bülent Serttaş 3 ay önce katıldığı İbo Show’da dansöz Didem oynarken kafasını çevirmiş ve gözünü kapatmıştı. Şarkıcı yeni klibi ‘Akdeniz’de bu durumun tam tersi bir görüntü verdi. Bülent Serttaş, klipte teknede birbirinden güzel bikinili kızlarla eğlenirken ve üzüm yedirirken görülüyor. Devamını oku...

Oyuncu Hande Erçel’e 'bazlama surat' dediği için 2 bin 180 TL adli para cezasına çarptırılan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç, tazminat davasını da kaybetti. Erçel’in 15 bin TL'lik tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Devamını oku...

Çok fazla estetik yaptırdığı için eleştirilen Khloe Kardashian, kendisine 'yaratık' benzetmesi yapılınca sessiz kalamadı. Kardashian; takipçisine, "Bir kadına sebepsiz yere saldırıyorsan kendini feminist olarak görmemen gerekir" dedi. Devamını oku...

Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, müstakbel eşi hakkında sosyal medyada birtakım iddialar ortaya atıldı.Alsaloussi'nin aslında milyarder değil, dolandırıcı olduğu öne sürüldü. Subaşı da konuyla ilgili sessizliğini "Adamı dolandırıcı yaptınız? Nasıl bir şey bu" diyerek bozdu. Devamını oku...

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya üzerinden "hayatta kendisini en çok yoran şeyleri" soran bir takipçisine verdiği maddeler halindeki cevap ve 'evlilik' itirafıyla magazin gündemine geldi. Devamını oku...

Başakşehir, sözleşmesi biten Mehmet Topal'la yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Mehmet Topal'a teşekkür edildi ve ayrılık resmiyet kazandı. - Devamını oku...

Trabzonspor Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Beşiktaş'ın ve aynı zamanda Kulüpler Birliği'nin başkanı olan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. - Devamını oku...

Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferindeki iddialar gittikçe alevleniyor. Igli Tare ve kardeşinin deyim yerindeyse Lazio'yu 'kazıkladığı' iddialarının ardından şimdi de Vincenzo Morabito adlı menajer, Vedat hakkında çok ağır sözler söyledi. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

MANTI

PANCAR SALATASI

SOĞUK BAKLAVA

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