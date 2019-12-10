Günün Postası | 10 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir öğrencinin "Sizin zihin dünyanızı inşa etmenizde örnek aldığınız düşünürler, liderler, ön açıcı isimler kimler?" sorusuna Erdoğan, ''Çok zor bir soru sordun şimdi'' yanıtını verdi. Erdoğan, ''Türkiye, Libya'ya asker gönderecek mi?'' sorusunu da ''Talep olursa gönderebiliriz'' şeklinde cevapladı. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçları ile ilgili olarak, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız" dedi. Devamını oku...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmelerinde ikinci kez toplandı. Devamını oku...

Atina yönetimi, Türkiye'yi BM'ye şikayet ederek Libya ile Doğu Akdeniz anlaşmasına imza atan Ankara'nın kınanmasını talep etti. Devamını oku...

Ordu’da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce Köprübaşı Meydanı’na verildi. Devamını oku...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı olan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Devamını oku...

Dünya

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Norveç’in başkenti Oslo’da Nobel Barış Ödülü’nü aldı. Devamını oku...

İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi'ne katılan Trump, Yahudi Amerikalılara seslenirken, İsrail'e karşı eleştirileri tiye aldı. Trump, "Sizler acımasız katillersiniz" ve "Yahudilerin gözü paradan başka şey görmez" şeklinde ifadeler kullandı. Devamını oku...

Spor

-Mike Tyson, bir YouTube kanalına verdiği röportajda "Muhammed Ali ve ben en iyi dönemlerimizde karşılaşsak onu yenemezdim" itirafında bulundu. - Devamını oku...

-10 numaralı Türkiye Milli Takım formasını giyen Alex'ten Hakan Çalhanoğlu'na mesaj: Bu forma senin - Devamını oku...

Magazin

-Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi Healthyish'te, işlerinin yolunda gitmediği; hatta işletmeye haciz geldiği iddia edilmişti. Şeyma Subaşı, iddiaları yalanlasa da kafe dün kepenk kapattı. -Devamını oku...

-Berk Suyabatmaz’la eylül ayında boşanan Burcu Esmersoy’la ilgili şok iddia ortaya atıldı. Esmersoy, yabancı bir güzelin fotoğraflarıyla sahte hesap açtı, Berk’e yazdı. Samimi konuşmalar yapınca da boşandı. -Devamını oku...

-Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut, yıllar sonra Balat'ta dizinin çekildiği mahalleyi ziyaret etti. -Devamını oku...

-Rap şarkıcısı Juice WRLD gerçek adıyla Jarad Anthony Higgins dün hayatını kaybetti. 21 yaşındaki genç şarkıcının ölüm nedeni uyuşturucu çıktı. -Devamını oku...

-Mehmet Ali Erbil'in, oyuncu Ceren Hindistan ile aşk yaşadığı iddia edildi. -Devamını oku...

-Kenan Koçak ile geçen haftalarda nişanlanan şarkıcı Merve Özbey, yeni taşındığı evinin merdivenlerinden düştü. Özbey, ameliyata alınacak. -Devamını oku...

-İsveçli müzik grubu Roxette'in vokalisti Marie Fredriksson 61 yaşında yaşamını yitirdi. -Devamını oku...





Günün iyi haberi

Kayseri’de bir okulda çocuklara hayvan sevgisini doyasıya yaşatmak amacıyla sahiplenilerek Kartal ismi verilen kedi, kısa sürede okulun maskotu oldu. Devamını oku...

Günün köşe yazısı

Şimdi kendine, devirdiğin koca bir yılın hesabını ver - Tuğçe Özcan yazdı. - Devamını oku...

Günün fotoğrafı

Kayseri’de bir okulda çocuklara hayvan sevgisini doyasıya yaşatmak amacıyla sahiplenilerek Kartal ismi verilen kedi, kısa sürede okulun maskotu oldu.

Günün şarkısı