Akşam Postası | 20 Şubat 2020

Gündem

Milli Savunma Bakanlığı, iki Türk askerinin İdlib'teki operasyon sırasında şehit olduğunu bildirdi.. - Devamını oku...

Leyla Aydemir cinayetinde gizli tanık şok ifadelerde bulundu. - Devamını oku...

NATO, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ittifaka sağladığı katkıları anlatan bir klip paylaştı. - Devamını oku...

Sabiha Gökçen'deki kaza aydınlanıyor: Kara kutular çözülmeye başlandı. - Devamını oku...

Rize'de iş için gittiği Tayland dönüşü boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan ve tetkikler sonucu mevsimsel grip olduğu belirlenen hastaya ait bilgi ve belgeleri sosyal medya hesabından paylaşan sağlık personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı. - Devamını oku...

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor... Bir sosyal medya kullanıcısı felsefe sohbetini hesabında yayınladığı anda, 10 yaşındaki Atakan yüzbinlerce kişinin de dikkatini çekti. Atakan canlı yayına katıldı ve, "Bu yaşananlar beni hiç heyecanlandırmıyor. Gündem değişecek, unutulacağım" dedi. - Devamını oku...

İstanbul'da Yenikapı ile Atatürk Havalimanı (M1A) ve Yenikapı ile Kirazlı (M1B) arasındaki metro seferleri teknik arıza nedeniyle durdmuştu. 1 saat süren problem çözüldü ve seferler düzeldi. - Devamını oku...

Yeşim Meltem Şişli hakkında hapis istemiyle iddianame düzenlendi. - Devamını oku...

Binlerce kişiyi dolandırıp firar eden Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın bulunduğu yer hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Aydın'ın cep telefonuna sızan Türk hacker, yerini belirlediğini ve bilgileri güvenlik birimleriyle paylaşabileceğini söyledi. - Devamını oku...

Konya'da Ayşe D.'nin sevgilisi Özgür Duran' dan şiddet gördüğünü gören ve kadına yardım etmek isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan son açıklamada bıçaklanma durumunun arbede sırasında yaşandığının tespit edilemediği ifade edildi. - Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Selçuk, 20 bin ek atama müjdesi verdi. - Devamını oku...

İstanbul Atatürk Havalimanı taşındıktan sonra 'İstanbul Havalimanı Serbest Bölgesi' olarak adlandırılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber bölgenin yeni ismi "İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi" olarak değiştirildi. - Devamını oku...





Dünya

İran'da 3 kişi daha koronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı - Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, şu anda İngiltere'de tutuklu bulunan Julian Assange'a '2016 ABD seçimleri öncesinde Demokrat Parti e-maillerinin sızdırılmasında Rusya'nın parmağı olmadığını söylemesi' karşılığında 'af veya başka bir çıkar yol' teklif ettiği iddia edildi. - Devamını oku...

Greta'nın kardeşi Beata Ernman, şarkıcı oluyor - Devamını oku...

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 5'i Türk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Amerikalılara seslendiği bir videosunun da ortaya çıktığı saldırganın, yanında annesinin cesediyle birlikte evinde ölü olarak bulundu. - Devamını oku...





Spor

Sevilla'da oynayan Daniel Carrico, Wuhan Zall takımına transfer oldu - Devamını oku...

Mustafa Cengiz'den Kadıköy galibiyeti için Fetih Suresi cevabı - Devamını oku...

Premier Lig'den 4 takım Ozan Tufan için derbiye geliyor - Devamını oku...

Cedi Osman'ın hocası John Beilein, Cleveland Cavaliers ile yollarını ayırdı - Devamını oku...





Magazin

Aleyna Tilki, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve konuşurken takındığı tavırlarla Türkiye gündemine oturan Atakan hakkında paylaşımda bulundu. Devamını oku...

Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz’la olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Devamını oku...

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