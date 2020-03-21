Akşam Postası | 21 Mart 2020

Günün şarkısı

Gündem

Sağlık Bakanlığı corona virüs tanısında yeni hızlı tanı kitlerinin kullanılacağını duyurdu. -Devamını oku...

Türkiye dışında corona virüsten hayatını kaybeden kişilerin cenazelerinin Türkiye'ye getirilebileceği açıklandı. -Devamını oku...

Corona virüsle mücadele kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. -Devamını oku...

Berber, kuaför ve güzellik salonları kapanıyor. -Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilen dönem hakkında bilgi verdi. -Devamını oku...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000'er TL nakdi destek verileceğini açıkladı. -Devamını oku...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi. -Devamını oku...

Türkiye'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 9'a yükseldi. Peki corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin ortak özelliği neydi? -Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı corona virüse karşı yeni tedbirlerini paylaştı. -Devamını oku...

Bedava corona virüs testini fahiş fiyata yaptılar. -Devamını oku...

Dünya

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan corona virüs salgınında hayatını kaybeden kişi sayısı 11 bini aştı. -Devamını oku...

Hollanda'da 3 Türk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Spor

Fenerbahçe basketbol takımında corona virüs belirtileri görülmesinin üzerine test için hastaneye gidildi. -Devamını oku...

Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba. -Devamını oku...

Günün menüsü

Yoğurt çorbası tarifi

Patlıcan yemeği tarifi

Kuskus tarifi

Islak kek tarifi

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