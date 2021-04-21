Türkiye Akşam Postası | 21 Nisan 2021

Akşam Postası | 21 Nisan 2021

Türkiye

Akşam Postası | 21 Nisan 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği geri geldi. Üç yeni Bakan TBMM'de yemin ettiler. Aşı olmayı reddedenler işten çıkarılabilecek. Avrupa Süper Ligi'nde 12 takımdan 10'u resmen çekildi. Daha fazlası için Akşam Postası.

21 Nisan 2021, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği geri geldi... -posta.com.tr/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-kisa-calisma-odenegi-geri-geldi-2322267" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • EKİŞİLİ YUVALAMA 
  • FIRINDA KANAT
  • NOHUT SALATASI
  • KADAYIF TATLISI

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