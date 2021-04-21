Akşam Postası | 21 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği geri geldi. Üç yeni Bakan TBMM'de yemin ettiler. Aşı olmayı reddedenler işten çıkarılabilecek. Avrupa Süper Ligi'nde 12 takımdan 10'u resmen çekildi. Daha fazlası için Akşam Postası.
21 Nisan 2021, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği geri geldi... -posta.com.tr/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-kisa-calisma-odenegi-geri-geldi-2322267" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Devamını oku...
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