Akşam Postası | 23 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Can Dündar, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hollanda, İngiltere'ye uçuşları "şartlı" olarak yeniden açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ile ilgili konuştu. Daha fazlası için Akşam Postası'nı okumaya devam et.
23 Aralık 2020, Çarşamba 17:54 Son Güncelleme:
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Gündem
- Bugün saat 17.00'de yapılması planlanan Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi. Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması. Devamını oku...
- Can Dündar, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Devamını oku...
- Kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021 tarihine uzatıldı. Devamını oku...
- Koronavirüs aşı denemelerine katılan Türk anlattı: Evet, Çin aşısı oldum. Devamını oku...
- 9 aydır corona virüs yoğun bakımında çalışan sağlık personeli yer değiştirme teklifini kabul etmedi. Devamını oku...
Dünya
- Hollanda, İngiltere'ye uçuşları "şartlı" olarak yeniden açtı. Devamını oku...
- Donald Trump, Prens Selman'a dokunulmazlık vermeye hazırlanıyor. Devamını oku...
- Coronaya yakalanan Macron'un sağlık durumuyla ilgili açıklama. Devamını oku...
- 20 yıl sonra yakalanan seri katilden akılalmaz sözler: Ben de kurbanım! Devamını oku...
Magazin
- TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Neriman' karakterine hayat veren 22 yaşındaki Gizem Katmer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor. - Devamını oku...
- Yasemin Kay Allen: Hayatımda hiç oduncu gömleği giymemiş olmakla gurur duyuyorum. - Devamını oku...
- Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, merhum sanatçı Kemal Sunal'ın karikatürize edilmiş resimleriyle aileden izin almadan reklam yapan Digitürk'ün, Sunal ailesine 100 bin lira tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı. - Devamını oku...
- Kanal D’de ekrana gelen ‘Sadakatsiz’ dizisinde oynayan Caner Cindoruk, İspanya’nın EL Espanol gazetesine röportaj verdi. - Devamını oku...
- Kıvılcım Ural, mahkemelik olduğu Dokuz Sekiz Müzik’e 450 bin TL tazminat ödeyecek. - Devamını oku...
Spor
- İstanbul Havalimanı'nda Diego Armando Maradona'ya ait 12 tablonun arkasında tam 2 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. - Devamını oku...
- Barcelona, İstanbul dönüşü Thomas Heurtel'i hainlikle suçlayıp uçağa almadı. - Devamını oku...
- Mustafa Cengiz, "Falcao ile ilgili devre arasında her şey olabilir" dedi - Devamını oku...
- Fatih Karagümrük, Emre Çolak ve Fabio Borini'nin ardından Andrea Bertolacci'yi de kadrosuna kattı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Brokoli çorbası
- Mantar sote
- Domatesli arpa şehriye pilavı
- Gazoz tatlısı
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