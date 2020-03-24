Akşam Postası | 24 Mart 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs nedeniyle okullarda tatilin uzatılması konusunda "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı. Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı'ndan, Çin'den getirilen ilaçlar hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Bakan Koca da aşı için harekete geçildiğini duyurdu. Devamını oku...

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan para ve ayakkabının virüs bulaştırma tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Devamını oku...

Corona virüs salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için açıklanan tedbirlerin yasalaştırılması için hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda, 4 ay işyeri kirasının ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak. Devamını oku...

Halkbank corona virüsle mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlere destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verecek. Devamını oku...

İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk corona virüsü yendi! İşte iyileşmesindeki etken... Devamını oku...

Dünya

Dünya corona virüs ile savaşırken Çin'de coronbir virüs daha ortaya çıktı. Hanta virüs olarak bilinen virüs sebebiyle 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de karantina altına alındı. Devamını oku...

Londra'da çektiği video ile corona virüsün yüzü olan kadından yeni haberler var. Videoda 39 yaşındaki kadın hasta yatağında nefes almakta zorlandığı görülmüştü.Devamını oku...

İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı. Devamını oku...

Dünyanın mücadele ettiği salgın corona virüs tedavisinde Fransa'dan sevindiren bir haber geldi. Tedavi bütün hastalrı iyileştirdi. Devamını oku...

Magazin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Devamını oku...

Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un aynı dağ evinden paylaştığı fotoğraflar aşk dedikodularına yol açtı. Gülsoy iddiayı yalanladı, ancak paylaştığı bir karede ünlü şarkıcının aracının da bulunması kafaları karıştırdı. Devamını oku...

Kim Kardashian iki kişinin yardımıyla giyindi. Devamını oku...

Corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim hastaneden tedavi altına alınmıştı. 66 yaşındakiteknik adamın hastanesi ilk açıklamayı yaptı. - Devamını oku...

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasındaki zirve sona erdi. 2020 Olimpiyatları resmen ertelendi. Olimpiyatlar 1 yıl sonra yapılacak. - Devamını oku...

Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın eski kalecisi Nihat Akbay vefat etti - Devamını oku...

Fernando Muslera corona virüs nedeniyle yaşadıklarını anlattı - Devamını oku...

Uzun süredir Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen Brezilyalı Hulk, eski eşi Iran'ın yeğeni Camila ile evlendi. Hulk ile Iran 12 yıl evli kalmış ve 2019'da boşanmıştı. - Devamını oku...





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