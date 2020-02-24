Akşam Postası | 24 Şubat 2020

Gündem

Konya'da Kadir Şeker'in, sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'a müdahale etmek isterken ölümüne neden olduğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Duran'ın annesi "Bu bilinçli bir cinayet." dedi. - Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran sınırını kapatmakta geç kalmadınız mı?" sorusuna yanıt verdi. - Devamını oku...

Tokat'ta, bir ilkokulun maskotu olan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören 'Fındık' isimli köpek hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. - Devamını oku...

Isparta’da 5 gün önce ortadan kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın WhatsApp grubundan kaçma planları yaptıkları ortaya çıktı. - Devamını oku...

Canan Karatay Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada can almaya devam eden salgınla ilgili "Koronavirüsten nasıl korunurum?" sorusuna yanıt verdi. - Devamını oku...





Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib konusunda Türkiye ile yeni istişarelere hazırlandıklarını söyledi.Devamını oku...

İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Devamını oku...

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve sınırımıza dayanan koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı. Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs vakası Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü.Devamını oku...





Spor

Galatasaray'dan Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamasına gönderme - Devamını oku...

Bir taraftar, Galatasaray'ın Fenerbahçe zaferinde atılan golleri dövme yaptırdı - Devamını oku...

Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti - Devamını oku...

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu: 'Jailson'dan tek ricam var...' - Devamını oku...





Magazin

TV8,5’da program yapan şarkıcı Caroline Yılmaz, komşusu Murat Boz hakkında şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar üzerine Murat Boz da Instagram hesabından bir açıklama yayınladı. - Devamını oku...

Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, Ece Erken ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkını köşesine taşıdı. Üstündağ: "Ünlü sunucu Ece Erken’in yaklaşık 1 yıldır Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğunu öğrendim." - Devamını oku...

Ünlülerin derbi paylaşımları - Devamını oku...

Instagram'da haftanın dikkat çeken 20 görünümü - Devamını oku...

Usta oyuncu Çetin Tekindor Geylani Hazretlerine hayat verecek - Devamını oku...

Zor günleri geride bırakan Arda Kural, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sorularını yanıtladı. TRT 1’de yayınlanan ‘Tutunamayanlar’ dizisiyle ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncu samimi açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...





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