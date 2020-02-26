Akşam Postası | 26 Şubat 2020

Gündem

AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Git Esed'le görüş" ifadelerini kullandı.- Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulunarak 'HTS kayıtlarının zamanlaması çok önemli açıklandığında kel görünecek." dedi.- Devamını oku...

28-29 Mart tarihinde yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi Mersin eski Milletvekili Aytuğ atıcı olacak.- Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan İstanbul'a doğru yola çıkan ancak Ankara'ya acil iniş yaparak incelemelerde bulunulan uçak hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.- Devamını oku...

Dünya

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgın dolayısı ile hiçbir şehir ya da bölgeyi karantina altına almayacaklarını söyledi.Devamını oku...

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Böylece, Irak ve İran'ın ardından Yunanistan virüsün görüldüğü üçüncü komşu ülke oldu.Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump, resmi twitter hesabından bu akşam 6'da (Türkiye saati ile gece 2'de) Beyaz Saray'da koronavirüs ile ilgili toplantı yapacağını açıkladı.Devamını oku...

Spor

Fenerbahçe Stat Sorumlusu Danabaş'tan Galatasaray'a pankart cevabı - Devamını oku...

Ligde kötü bir performans sergileyen Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali oyuncularını suçladı: Çok sevişiyorlar, ondan oynayamıyorlar - Devamını oku...

Derbinin hakemi Halil Umut Meler bu hafta maç yönetmeyecek - Devamını oku...

Manchester United yönetimine eleştiri: Bırakın Twitter'ı, kulüp batıyor! - Devamını oku...

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, 20 yıl sonra gelen Kadıköy derbisi galibiyetini koluna dövme yaptırdı. - Devamını oku...

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı - Devamını oku...





Magazin

Grammy ödülü sahibi ünlü şarkıcı Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajda kendisine uyuşturucu madde verildiğini, tecavüze uğradığını ve rehin tutulduğunu açıkladı. - Devamını oku...

Volkan Konak, dünyaca ünlü rock’çı Elvis Presley’in kullandığı 1970 model Cadillac Deville Convertible aracın yeni sahibi oldu. Volkan Konak, “Elvis Presley bu aracı kuaförüne vermişti. Uzun görüşmeler sonunda satmaya ikna ettim. Plakası 61 olacak ve oğluma kalacak” dedi. - Devamını oku...

Geçen gün bir mekan çıkışı muhabirler ile karşılaşan komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkisi hakkındaki sorular karşısında isyan etti. - Devamını oku...

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Necdet Tosun'un eşi, Erdal ve Gürdal Tosun'un anneleri Sevim Tosun hayatını kaybetti. - Devamını oku...





Günün podcast'i





Günün iyi haberi

Kuzey Kutbu’na yaklaşık bin 200 kilometre uzaklıktaki kıyamet ambarı tesisi, 2 milyar 250 milyon tohum türünü depolayabilecek kapasitesi ile tohumlara ev sahipliği yapıyor. İnsanlığın son umudu olarak nitelendirilen ambara 60 bin adet tohum örneği gönderildi. - Devamını oku...

Günün köşe yazısı

İş dünyasının en tehlikeli virüsü: Mobbing - Gizem Topsakal yazdı...





Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak havuç çorbası tarifi, tavuk şiş tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve harire tarifleri. - Devamını oku...



