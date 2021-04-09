Akşam Postası | 9 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı kişiler sahte HES koduyla dışarı çıkarak herkesi tehlikeye atıyor. İstanbul'da nisan ayında kar sürprizi yaşanacak. İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot sağ salim kurtarıldı. Yerli aşıyla ilgili Erciyes Üniversitesi'nden açıklama geldi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti. Daha fazlası için Akşam Postası.
09 Nisan 2021, Cuma 17:56 Son Güncelleme:
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