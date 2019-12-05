Günün Postası | 5 Aralık 2019

Gündem

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da medya temsilcilerine önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık. İkinci zirveyi şubat ayında İstanbul'da yapacağız. Onu aramızda kararlaştırdık." dedi. Devamını oku...

-Anadolu Efes, İstanbul Bahçelievler'de bulunan arazisini, Nata İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret ve Sanayii AŞ.'ye 270.000.000 TL bedelle sattı. Devamını oku...

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada açık ve kapalı alanlarda sigara tüketimi hakkında yeni bir bilgi paylaştı. Bakan, tavanı açılır kapanır alanların artık kapalı alan olarak kabul edileceğini belirtti. Devamını oku...

-Bursa Uludağ’da zirve yürüyüşü yapmak isteyen 2 dağcıdan 4 gündür haber alınamıyor. Kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşanılanları derledik. Devamını oku...

-ABD'de 3 Türk, Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında yer aldı. Devamını oku...





Dünya

-Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla çok sayıda sektör süresiz greve gidiyor. İşçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un getirmek istediği puan bazlı emeklilik sisteminin sendikalar tarafından kabul görmemesi üzerine örgütlendi. Devamını oku...

Ukrayna'da müşterilerin en çok tercih ettiği taksinin muavini bir kedi. Taksi sürücüsü Alexander Zigula, sokakta bulduğu kediyi sahiplendiremeyince, onu iş arkadaşı olarak yanına aldı. Devamını oku...

Günde en az 10 kez çiftleşen ördek Dave'in cinsel organı ameliyatla alındı. Veterineri ise yaptığı açıklamada, 'Bu onu kesinlikle durdurmayacak' dedi. Devamını oku...





Spor

-Trabzonspor resmi Twitter hesabından yayınladığı bir animasyonla hakemlerin yanlış kararlarını eleştirdi. - Devamını oku...

-Bu akşam Beşiktaş ve 24 Erzincanspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle kadınlara ücretsiz olacak. - Devamını oku...

-NBA'de görülmemiş bir olay yaşandı. Houston Rockets ile San Antonio Spurs arasında oynanan maçta James Harden'ın potanın içine girip filelere takılarak dışarı çıkan smacı, hakemler tarafından basket olarak kabul edilmedi. - Devamını oku...

-Real Madrid'te sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süre forma giyemeyecek olan Eden Hazard, Barcelona maçını da kaçıracak. - Devamını oku...





Magazin

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Justin Timberlake geçen hafta rol arkadaşıyla sergilediği samimi görüntüler nedeniyle karısından özür diledi. Bunun için seçtiği mecra ise 57 milyon takipçili Instagram hesabı oldu. Devamını oku...

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından paylaştığı müstehcen videoya ilişkin yargılandığı davada 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken duruşmada ifade veren Durmaz, "Hassas ve dikkatli birisiyimdir. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum" dedi. Devamını oku...

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına şarkıcı Murat Dalkılıç konuk oldu. 7 kez estetik yaptırdığını söyleyen ünlü şarkıcı merak edilenleri anlattı. Devamını oku...





Günün iyi haberi

-ABD'de 3 Türk akademisyen, Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında yer aldı. - Devamını oku...





Günün fotoğrafı

Galler'de yer alan Corwen şehrindeki evinde toplam 17 evcil hayvan besleyen Kathy Smith, günler süren mücadelenin ardından sonunda tüm evcil dostlarını tek karede toplamayı başardı. Devamını oku...





Günün köşe yazısı

-Bir Gezginin Notları - Egzotik şehir: Havana - A. Ozan Kiraz yazdı...





Günün şarkısı