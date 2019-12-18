Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı. Polisin sona erdirdiği gerginlik sonrası Gökhan Çıra ve geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Selin Ciğerci Twitter’da trend oldu.





Tartışma sonrası konuşulan isim haline gelen Gökhan Çıra’nın cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren eşi Selin Ciğerci ile askerlik arkadaşı olduğu iddiası Twitter’da gündem oldu. Kısa sürede Twitter’da trend olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın asker arkadaşı olduğu iddia edildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise ilginç durum hakkındaki düşüncelerini Twitter hesaplarından paylaştı. Atılan tweetlerin ardından arama motoru Google’a Selin Ciğerci yazıldığında ilk olarak askerlik kelimesi çıktı.

Yaş farkı askerlik arkadaşı oldukları iddiasını çürütüyor

Öte yandan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın arasındaki yaş farkı askerlik arkadaşı olduğu iddialarını çürütüyor. Çünkü; Gökhan Çıra 23 yaşında, Selin Ciğerci 35 yaşında.

'Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın'

Eşiyle Twitter’da gündem olan Gökhan Çıra, yayınladığı videosunda şu sözlerle sitem etti:

“Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim’i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray’ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun.”

Konu hakkında atılan tweetler:





'Küçük bir rahmet diledin mi haberi duyunca?'

Selin Ciğerci, geçen sene şehit olan iki askerimizin fotoğrafını paylaşarak “Allah’ım ailesine sabır ver ateş düştüğü yeri yakar” diyerek paylaşım yapmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Ciğerci’ye “Sen askere mi gittin” diyerek tepki göstermiş ve Ciğerci de “Ah ahh kör cahil vatandaşım buradan konuşursam özür dilersin. Şimdi sus git başka yerde mikserlik yap. Küçük bir rahmet diledin mi haberi duyunca” cevabını vermişti.





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