Mersin ilimizin geleneksel lezzeti Tantuni bir çeşit et/tavuk dürümdür. Etin ya da tavuğun sacda/tavada pişirilmesi ve ince kıyım doğranmış maydanoz, soğan ve domatesle birlikte servis edilmesi ile damakları şenlendiren tantuni nasıl yapılır?

Tantuni malzemeleri (4 kişilik)

500 gram kırmızı et ( yağ ve sinirleri ayıklanmış olmalı) ya da 500 gram tavuk göğsü

Yemeklik yağ ( Zeytinyağı ya da pamuk yağı )

Kırmızı toz biber

Tuz

Domates

Soğan

Maydanoz

Lavaş ya da sandviç ekmeği ( somun ekmek )

Servis malzemeleri

Domates

Acı biber turşusu

Limon

Kırmızı et sevenlere “biftek tantuni”

Tantuni için hazırladığımız kırmızı eti ince ince doğrayıp, kendi suyunda haşlıyoruz. Haşlama işlemi bittikten sonra etleri saca/tavaya alıyoruz. Sacda/tavada yağ ile eti kavuruyoruz ve üzerine kırmızı toz biberi atıyoruz. Toz biber ve eti iyice harmanlıyoruz.

(Eğer kırmızı et pek cazip gelmiyorsa, tantuni için tavuk da kullanabilirsiniz. Sadece tantuninin tavuk göğsü ile yapıldığını unutmayın yeter.)

Tavuk eti sevenlere “tavuk tantuni”

Tavuk göğsünü küçük küçük doğruyoruz. Doğranan tavuk etlerini bir tencereye alıp pişirme esnasında salacağı suya ek olarak biraz su ekleyerek haşlatıyoruz. Haşlanan tavuk etini saca ya da tavaya alıp yağ ekleyerek biraz kavuruyoruz ve üzerine kırmızı toz biberi ekliyoruz.

Et ile ekmeğin leziz buluşması

İlk önce lavaş ya da somun ekmeğini ısıtmak için tavadaki / sacdaki tantuni için hazırladığımız etin üzerine bastırıyoruz. Bundaki amaç kullanacağımız ekmeğin ısınması ve yağlanmasıdır o yüzden dikkatli olun tantuni ekmeği fazla yağlanmasın. Isıttığımız ekmeği yani lavaş ya da somun ekmeğinin içine daha önceden doğradığımız soğan, domates ve maydanozu koyup üzerine etimizi koyuyoruz ve etimizin üzerine de bir tutam tuz ekliyoruz.

Püf noktaları: Tantuninin üzerine su ya da et suyu döktüğünüz takdirde hem sacın çok fazla ısınmasını önlemiş olursunuz hem de tantuniyi içine koyacağınız ekmeğin ya da lavaşın nemlenmesini ve daha kolay şekillenmesini sağlamış olursunuz. Evde tantuni yaparken tavanın içerisine arada bir su ekleyebilirsiniz.

Tantuni yaparken dinlenmiş et kullanırsanız daha yumuşak bir sonuç elde edebilirsiniz. Tantunileri pişirdiğiniz yağın içine biraz da kırmızı toz biber eklediğinizde hem daha iştah açıcı bir görüntü hem de daha doyumsuz bir lezzet elde edersiniz.

Bu arada tantuninin hası pamuk yağı ile yapılır, aklınızda bulunsun.