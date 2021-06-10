Akşam Postası | 10 Haziran 2021

Kabine Toplantısı bugün yapılacaktı, ertelendi! Sokağa çıkma yasağı Haziran ayında devam edecek. Devamını oku...

Bakan Kurum müsilaj sorunuyla ilgili il il son durumu paylaştı! İstanbul, Çanakkale ve...Devamını oku...

Bakan Varank müjdeyi verdi! Tonlarca altın rezervi bulundu. Devamını oku...

Diyanet açıkladı! 2021 kurban vekalet ücretleri belli oldu. Devamını oku...

Dr. Aylin Sözer'i katleden kişi hakkında istenen ceza belli oldu. Devamını oku...

Kuzey yarımkürede, halkalı güneş tutulması başladı. Devamını oku...

10 bebek birden doğurup rekor kırmıştı, gelen haber herkesi üzdü. Devamını oku...

Plajda rezil olay! TikTok'ta milyonlar izledi, tepki yağdı: İğrenç! Devamını oku...

Hindistan'da 28 fil koronavirüse yakalandı.Devamını oku...

Holywood'un ünlü ismi Ernie Lively kalp rahatsızlığından dolayı 74 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku...

52 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini dünyaya getirmişti. 4 kız babası olan Acun Ilıcalı da ilk kez dedelik duygusunu tatmıştı. Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına "Begüm" adını vermişti. Zaman zaman sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Begüm bebeğin son hali de ortaya çıktı. Büyüdüğü görülen Begüm bebek, annesinin kopyası! - Devamını oku...

Berkay Şahin'in takipçisine sosyal medyadan attığı mesaj nedeniyle başı derde girdi. - Devamını oku...

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybeden ünlü fenomen Caner Çalışır, 1. ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından sosyal medyada anıldı. Caner Çalışır'ı yakın dostları ise çok çabuk unuttu. - Devamını oku...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali yaptı. Final bölümünde diziye veda eden Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı ekibine sürpriz yaparak TEMA Vakfı aracılığıyla fidan diktirdi. - Devamını oku...

Ekranların sevilen yarışması Survivor bütün hızıyla devam ediyor. Heyecan ve rekabet seviyesi her bölüm yükselen yarışmada araba ödülünü kazanan isim belli oldu. - Devamını oku...

90'lı yıllara damga vuran Şarkıcı Gülay uzun süredir mücadele ettiği rahim ve böbrek kanserini atlatmıştı. Gülay'dan hayranlarını üzecek haber geldi. - Devamını oku...

Galatasaray'ın eski kaptanı ve Fatih Terim'in yardımcılarından Selçuk İnan, kulüpte az sayıdaki sözleşmeli antrenörden biri. Necati Ateş ile beraber Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk, top başı yapacak. Selçuk İnan 14 Haziran'dan itibaren takımla çalışacak. - Devamını oku...

Ukrayna ile Rusya arasında krize sebep olan forma sloganı hakkında UEFA'dan karar çıktı. UEFA'nın aldığı kararla Ukrayna'nın formasının göğsünde yazan "Zafer Ukrayna'nın" cümlesi, turnuva formasında yer alamayacak. - Devamını oku...

Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu Henry Onyekuru, takıma bir kez daha veda etmeye hazırlanıyor. Nijeryalının satın alma opsiyonunun süresi yarın bitiyor. - Devamını oku...

UEFA, şike yaptığı kesinleşen Leetonya takımı Ventspils kulübüne 7 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi. Ventspils'in başkanı ömür boyu men cezası alırken birçok yönetici de çeşitli cezalara çarptırıldı. - Devamını oku...