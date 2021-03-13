Akşam Postası | 13 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti. İstanbul'da trafik kilit! Sahiller doldu, taştı. Uzmanlardan İzmir için vaka sayısı uyarısı. Prof. Dr. Uğur Şahin'den koronavirüs açıklaması: Bu en kötüsü değil. Daha fazlası için Akşam Postası.
13 Mart 2021, Cumartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yarma çorbası
- İzmir köfte
- Arpa şehriye pilavı
- Krem karamel