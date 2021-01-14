Akşam Postası | 14 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Sağlık Bakanı Koca, kaç kişiye corona virüs aşısı yapıldığını açıkladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün aşı olacağını açıkladı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
14 Ocak 2021, Perşembe 17:51 Son Güncelleme:
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Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs aşısı yaptırdı // Devamını oku..
- Bakan Fahrettin Koca, kaç kişiye aşı yapıldığını açıkladı // Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı tarafından aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesi paylaşıldı. // Devamını oku...
- Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, corona virüs aşısı olduktan sonra meydana gelen ilk yan etkiler hakkında açıklama yaptı. // Devamını oku...
- KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı // Devamını oku...
- Atatürk Kültür Merkezi'nin yüzde 80'i tamamlandı, son hali havadan görüntülendi // Devamını oku...
- Aleyna Yurtkölesi'nin katili Shayan Kheyrian, cezaevinde intihar etti // Devamını oku...
- Medyada Palu ailesi davası olarak bilinen ve aynı aileden 5 kişinin ceza aldığı davada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve duruşma ertelendi. // Devamını oku...
- İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı // Devamını oku...
- Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerikler üreten gazeteci ve televizyon yapımcısı Sevim Gözay bu sabah 07.30’da yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu. // Devamını oku...
Dünya
- İki papa da corona virüs aşısı oldu // Devamını oku...
- Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Joe Biden'ın ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin edeceği törende ulusal marşı okuması planlanıyor. Yemin töreninde sahne alacak isimler arasında Jennifer Lopez'in de adı geçiyor. // Devamını oku...
- Güney Kore'de eski cumhurbaşkanına 20 yıllık hapis cezası verildi // Devamını oku...
Magazin
- Reklam çekimi için gittiği İtalya'da aşkı bulan Can Yaman, güzel spiker Diletta Leotta ile sarmaş dolaş görüntülendi. Can Yaman - Diletta Leotta aşkını fotoğraflarıyla ortaya çıkaran İtalyan Chi Dergisi, ilişkinin detaylarını da sayfalarına taşıdı. - Devamını oku...
- İsmail Hacıoğlu - Merve Çağıran aşkının nikah masasına taşınacağı iddia ediliyor. Aynı evde yaşayan çift, iddiaya göre evlenmeye evlenme kararı aldı. - Devamını oku...
- Şarkıcı Rafet El Roman, hayranına “Sesin kötü” deyince, kızın sevgilisi tarafından tehdit edildi. El Roman’ın telefon numarasını sevgilisiyle paylaşan genç kıza ‘Kişisel verileri yaymak’ suçundan dava açıldı. Sevgilinin de 4 yıla kadar hapsi isteniyor. - Devamını oku...
- Dünyanın en çok izlenen dizilerinden ‘Sex and the City’deki dostluk balonu patladı. Başrol Sarah Jessica Parker ile kadro dışı kalan Kim Cattrall’ın kavgası dizinin hayranlarını ikiye böldü. - Devamını oku...
- Başrolünde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisi ile gündemde olan Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucu teşhis edilen bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 10 günlük rapor almıştı. Neslihan Atagül’ün rapor almasının ardından ‘Sefirin Kızı’nın senaryosu değişti. - Devamını oku...
Spor
- Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü oynanancak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. // Devamını oku...
- Hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, derbiye özel bir forma ile sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar taraftarların imzalarının yer aldığı özel forma ile mücadele edecek. // Devamını oku...
- Mustafa Cengiz, Terim'le görüşmesini anlattı: Niye yalnız hissettiğini sordum // Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ezogelin çorbası
- Fırında tavuk but
- Közlenmiş biber salatası
- Kadayıf sarma