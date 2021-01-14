Akşam Postası | 14 Ocak 2021

Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerikler üreten gazeteci ve televizyon yapımcısı Sevim Gözay bu sabah 07.30’da yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu. //

Medyada Palu ailesi davası olarak bilinen ve aynı aileden 5 kişinin ceza aldığı davada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve duruşma ertelendi. //

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Joe Biden'ın ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin edeceği törende ulusal marşı okuması planlanıyor. Yemin töreninde sahne alacak isimler arasında Jennifer Lopez'in de adı geçiyor. //

İki papa da corona virüs aşısı oldu

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