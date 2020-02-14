Akşam Postası | 14 Şubat 2020

Günün şarkısı

Gündem

İstanbul Bahçelievler Siyavuspaşa'da bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. -Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan cari denge rakamları hakkında bir açıklamada bulundu. -Devamını oku...

Kadıköy Caddebostan'da bulunan ve 'Perili Köşk' olarak bilinen Ragıp Paşa Köşkü, icradan satışa çıkarıldı. -Devamını oku...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacına yönelik fırsatçılık yapanlara 10 bin lira ile 104 bin lira arasında ceza uygulanacağını duyurdu. -Devamını oku...

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili uçağın yardımcı pilotunun ifadeleri ortaya çıktı. -Devamını oku...

Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker ailesi ile ilk kez buluştu. Kadir'in ağabeyi Hidayet Şeker, 40 dakika süren görüşmelerini anlattı. -Devamını oku...

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası Türkiye Çin'de yaşayan Türkleri tahliye etmişti. Çin'den tahliye edilen 42 kişinin 14 günlük karantinası sona erdi. -Devamını oku...

Ordu Ünye'de tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. 12 kişi yaralandı. -Devamını oku...

Dünya

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü. -Devamını oku...

İşte koronavirüs tespiti nedeniyle Japonya sularında içindeki 3 bin 700 kişiyle birlikte karantinada tutulan Diamond Princess'te yaşanan bir 14 Şubat. -Devamını oku...

Rusya’da bir asker 16 tankla oluşturulan kalp şeklinin ortasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti. -Devamını oku...

Spor

Devre arasında Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan, hakkında çıkan Urawa Reds transferi iddiaları için açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

İngiltere'de Liverpool'in domine ettiği Premier Lig'de liderin 22 puan gerisinde ikinci sırada yer alan M. City teknik direktörü Pep Guadiola önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Vedat Muriç'in son dönemdeki düşüşünün nedeni ortaya çıktı. -Devamını oku...

Magazin

Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkına yorum! - Devamını oku...

Ata Demirer, 2 ayda 15 kilo verdi. - Devamını oku...

Eşi İstem Yılmaz’ı yeniden ikna eden futbolcu Burak Yılmaz: Çok şükür ki iyiyiz ve mutluyuz. - Devamını oku...

Serdar Ortaç, eski eşinin sevgilisini duyunca üzüldü. - Devamını oku...

75 yaşındaki Emel Sayın Sevgililer Günü nedeniyle Zorlu PSM’de verdiği konserde izleyenleri büyüledi. - Devamını oku...





Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak tarhana çorbası tarifi, bostan kebabı tarifi, pirinç pilavı tarifi ve aşk pastası tarifleri. -Devamını oku...



