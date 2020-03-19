Akşam Postası | 19 Mart 2020

Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de corona virüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Aytaç Yalman'ın corona virüsten hayatını kaybeden üçüncü vaka olduğunu açıkladı. Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sokağa çıkma yasağı şu anda gündemimizde yok. Likidite ve finasmana erişim açısından bir sorunumuz yok."dedi.Devamını oku...

Corona virüs salgınına karşı yaşlılara evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Yaşlı vatandaşlar ise tavsiyeleri dikkate almayıp dışarıda vakit geçirince Denizli Büyükşehir Belediyesi çareyi bankları sökmekte buldu.Devamını oku...

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir" denildi.Devamını oku...

Dünya

KKTC, 26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimini corona virüs nedeniyle 11 Ekim'e erteledi.Devamını oku...

İngiliz bir adamın, evlilik dışı ilişkisi pahalıya patladı. Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan adam, corona virüs kaptı. Karısına iş gezisinde olduğunu söyleyen adamın şimdi en büyük derdi, corona virüsten çok kaçamağının ortaya çıkması oldu.Devamını oku...

Almanya'da corona virüs vaka sayısı 1 günde 2 bin 801 kişi artarak 10 bin 999'a yükseldi.Devamını oku...

Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir corona virüse yakalandı.Devamını oku...

Magazin

Hülya Avşar önceki gün Yeniköy’de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar’ın tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüse karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü. Devamını oku...

Türk şiirinin "Can Baba"sı olarak bilinen Can Yücel'in eşi Güler Yücel, 85 yaşında vefat etti. Devamını oku...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu "Tatlıses Gıda" şirketinin iki kadın çalışanı tarafından milyonlarca lira dolandırdı. Devamını oku...

Spor

Süper Lig ve Türkiye'deki tüm sport ligleri corona virüs nedeniyle resmen ertelendi. - Devamını oku...

Abdürrahim Albayrak corona virüs şüphesiyle teste girdi. Albayrak'ın sonucu negatif çıktı.. - Devamını oku...

Galatasaray GSStore mağazalarını geçici olarak kapattı. . - Devamını oku...

İtalya Serie A'da corona virüse yakalandığı tespit edilen ilk futbolcu olan Daniele Rugani'nin ardından kız arkadaşı Michela Persico'nun da testleri pozitif çıktı. Persico, hamile olduğu için endişe ettiğini fakat iyi olduğunu açıkladı. . - Devamını oku...





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