Türkiye Akşam Postası | 2 Aralık 2020

Akşam Postası | 2 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 2 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Apartman sakinleri, yılbaşı için toplanan komşusunu ihbar edebilecek. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hastalık 25- 49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştı. Pfizer/BioNTech aşısının yaygın kullanımına ilk resmi onay geldi. İtalya'da corona virüs aşısı ücretsiz olacak. Donald Trump, 2024 yılında tekrar aday olacak. Nihat Özdemir corona virüse yakalandı. Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, corona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Stephanie Frappart, Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan ilk kadın hakem olacak. Daha fazlası için Akşam Postası!

02 Aralık 2020, Çarşamba 17:43 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplanıyor: Gündemde 'aşı' var. Devamını oku...
  • Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Devamını oku...
  • RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözlerinin yayınlanmasına ceza.Devamını oku...
  • Apartman sakinleri, yılbaşı için toplanan komşusunu ihbar edebilecek.Devamını oku...
  • CHP'de taciz gerilimi! Yarkadaş: Susamam; Kaftancıoğlu: Şov yapma.Devamını oku...
  • Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hastalık 25- 49 yaş arasındaki kişilerde yoğunlaştı. Devamını oku...
  • İstiklal Caddesi için yeni tedbir kararı, uygulama yarın başlıyor. Devamını oku...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dünya

Magazin

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  • "Umbrella Academy" dizisinde boy gösteren oyuncu Ellen Page, trans birey olduğunu açıkladı. Page, yeni isminin ise Elliot Page olduğu duyurdu. - Devamını oku...
  • Şarkıcı Deniz Seki, kendisine 'Detone' diyen Çağla'yı programında ağırladığı için Demet Akalın'a küsmüş, ardından ikili birbirlerini takipten çıkarmıştı. Önceki gün menajeri Taylan Güçeli'yi kaybeden Seki, Akalın'a zeytin dalı uzattı. - Devamını oku...
  • Ünlü Şarkıcı Merve Özbey'in babası hayatını kaybetti. Yakında anne olmaya hazırlanan Özbey, acı haberi Instagram hesabından duyurdu. - Devamını oku...

Spor

  • TFF Başkanı Nihat Özdemir'in corona virüse yakalandığı açıklandı. - Devamını oku...
  • Fransa Ligue 1'de hakemlik yapan Stephanie Frappart, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da görevlendirildi. Juventus-Dinamo Kiev maçını yönetecek olan Stephanie Frappart, Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan ilk kadın hakem olacak. - Devamını oku...
  • Trabzonspor'daki yardımcı antrenörlük ve sonrasındaki kısa teknik direktörlük deneyiminin ardından bir süredir takım çalıştırmayan Hüseyin Çimşir, Erzurumspor'un başına geçmeye hazırlanıyor. - Devamını oku...
  • Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, corona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Corona virüs testi pozitif çıkan 57 yaşındaki teknik adam, yarın oynanacak Villarreal maçında takımının başında sahaya çıkamayacak. - Devamını oku...
  • Geçen sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun, kansere yenik düştü. Henüz 31 yaşında olan stoperin ölüm haberini duyuran Rizespor, baş sağlığı diledi. - Devamını oku...
  • Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher Formula 1'de yarışacak. Mick, Haas ile anlaştı. - Devamını oku...
  • A Spor yorumcusu Emre Bol, dün akşam yayınlanan programda Galatasaray'ı değerlendirirken Mbaye Diagne hakkında söylediği bazı cümleler nedeniyle büyük tepki gördü. Irkçılık olarak adlandırılan yorumun ardından Galatasaray, konunun mahkemeye taşınacağını açıkladı. - Devamını oku...
  • Beşiktaş YouTube'da yeni bir programa başladı: En Çok Ben Bilirim. Program yarışma formatında yapılıyor ve Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında kapışıyor. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Kremalı mantar çorbası
  • Pirinçli soğan dolması
  • Pesto soslu makarna
  • Kazandibi 

Tarifler için tıklayın

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