Akşam Postası | 20 Aralık 2019





Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret konusunda müjdeniz olacak mı?' sorusuna "Jestimizi yaparız. Tarafları memnun edecek bir adım atarız." diye cevap verdi. Devamını oku...

Yerli otomobil projesi ön gösterimiyle ilgili ilk kez tarih veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz.” dedi. Erdoğan, Simit Sarayı iddialarıyla ilgili ise "Ziraat Bankası Genel Müdürü arkadaşımıza konuyu sordum. Onlar 'Böyle bir durum söz konusu oldu ama bizim böyle bir kararımız yok' dedi." diye konuştu. Devamını oku...

Meteoroloji Marmara Bölgesi'nin batısı ile Trakya'da yarından itibaren başlayacak lodos ve kuvvetli yağmur uyarısında bulundu. Devamını oku...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz.” açıklamasının ardından yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı. Devamını oku...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atanmasının yapıldığını duyurdu.Bakan Selçuk yaptığı açıklamada müjdeyi vermiş oldu. Devamını oku...

Adalar'da atlarda görülen ruam hastalığı sonrası bir haber de Bolu'dan geldi. Bolu'da 8 atta ruam hastalığı ihtimali karantina kararı aldırdı. Devamını oku...

Bursa Uludağ’da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan 2 mühendis amatör dağcı Efe ve Mert'in 33 sene önce aynı kanyonda donarak can veren 4 mühendisle aynı kaderi paylaştıkları ortaya çıktı. Devamını oku...

Büyükada'da Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesinin ardından İBB önünde yapılan protesto ile ilgili konuşan Ekrem İmamoğlu, "Sorunu çözüyoruz ve bitirince açıklayacağız. Oradaki süreçte farklı sıkıntılar var. Onları da aşıyoruz” dedi. Devamını oku...

Bursa Uludağ'da 1 aralık günü kaybolan iki dağcının 17 gün sonra cansız bedenleri bulunmuştu. Mert Alparslan din toprağa verilirken, diğer dağcı Efe Sarp bugün Aydın'da toprağa verildi. Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurularının alınacağını duyurdu. Bakan başvuruların 6 Ocak'ta başlayacağını ifade etti. Devamını oku...





Dünya

Uzun süredir orman yangınları ile mücadele eden Avustralya'da Başbakan Morrison yaptığı hareket eleştiri yağmuruna tutuldu. ABD Hawaii'ye giden Başbakan eleştirilerden sonra tatilini yarıda kesip ülkesine geri döndü. Devamını oku...

Pakistan, Afganistan ve Hindistan'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde meydana geldiğini büyüklüğünün 6.3 derinliğinin ise 210.2 km olduğunu bildirdi. Devamını oku...

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 5 günde en az 80 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti. Devamını oku...





Spor

-Yayıncı kuruluş, kulüplerin maçlardan görüntü paylaşmasına bazı şartlarla izin verdi - Devamını oku...

-Federer ve Nadal Güney Afrika'da çocuklara yardım için buluşacak - Devamını oku...

-Şampiyon sporcu Mehmet Mete Yıldız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Devamını oku...

-Pierre de Coubertin'in 128 yıl önce yazdığı 'Olimpiyat Oyunları Manifestosu' 8.8 milyon dolara satıldı - Devamını oku...

-Ryan Babel'in alacakları dolayısıyla Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı. Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmesiyle ilgili açıklama yaptı - Devamını oku...

-Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020'de oynanacak - Devamını oku...

-Galatasaray'da Emre Mor ve Jimmy Durmaz Göztepe maçının kadrosuna alınmadı - Devamını oku...

-UEFA, asker selamı sevinci nedeniyle Medipol Başakşehir'e kınama cezası verildiğini açıkladı. - Devamını oku...

-Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta oldu - Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Şanlıurfa Halfeti ilçesinde yaklaşık 250 yaşındaki meşe ağacı koruma altına alındı. - Devamını oku...﻿﻿﻿﻿﻿





Günün şarkısı