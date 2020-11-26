Akşam Postası | 26 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Türkiye ile Katar arasında birçok alanda anlaşma imzalandı. 'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifi reddedildi. Bakan Koca'dan İmamoğlu'nun corona virüs iddialarına yanıt geldi. İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları:
26 Kasım 2020, Perşembe 17:22 Son Güncelleme:
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Gündem
Türkiye ile Katar arasında birçok alanda anlaşma imzalandı. Devamını oku...
İBB'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi. Devamını oku...
İmamoğlu, yuhalama seslerini duyunca dışarı çıktı: Kimi yuhalıyorsun sen?Devamını oku...
İşte madde madde corona virüsü frenleyecek 5 öneri.Devamını oku...
Bakan Koca'dan İmamoğlu'nun corona virüs iddialarına yanıt.Devamını oku...
Bilim Kurulu üyesi: 6 gün içinde yapılan corona testi doğru sonuç vermez.Devamını oku...
Bakan Koca'nın 5 ay önce örnek gösterdiği il kıpkırmızı oldu.Devamını oku...
Oğlu karantinada olan adam tedbirlere uymayanları görünce ağladı.Devamını oku...
Bankalar kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar.Devamını oku...
Dünya
Merkel'den corona açıklaması: Kısıtlamalar sayesinde yüzde 40 azaldı. Devamını oku...
Fransa, Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ'ı tanıdı. Devamını oku...
Tecavüzcülerin hadım edilmesi için yasa onaylandı.Devamını oku...
Magazin
Tuba Büyüküstün'ün yeni aşkı: Ekin Mert Daymaz Devamını oku...
Miley Cyrus: İki haftadır ayığım Devamını oku...
Bekir Aksoy, ailesi ile birlikte koronavirüse yakalandı Devamını oku...
Sıla’nın Davut Güloğlu’na açtığı tazminat davasında karar Devamını oku...
Karantina yaklaşıyor: Ünlülerin evlerinden yaptıkları paylaşımlar Devamını oku...
The Crown ortalığı karıştırdı, Prince Charles ve Camilla yorumları kapattı Devamını oku...
Şeyma Subaşı'dan takipçisine küfürlü yanıt Devamını oku...
Jennifer Lopez Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak poz verdi Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
Yayla çorbası
Kapuska
Sebzeli makarna
Profiterol