Türkiye Akşam Postası | 26 Kasım 2020

Akşam Postası | 26 Kasım 2020

Türkiye

Akşam Postası | 26 Kasım 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Türkiye ile Katar arasında birçok alanda anlaşma imzalandı. 'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifi reddedildi. Bakan Koca'dan İmamoğlu'nun corona virüs iddialarına yanıt geldi. İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları:

26 Kasım 2020, Perşembe 17:22 Son Güncelleme:
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Gündem

Türkiye ile Katar arasında birçok alanda anlaşma imzalandı. Devamını oku...

İBB'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi. Devamını oku...

Günün önemli manşetleri için tıkla

İmamoğlu, yuhalama seslerini duyunca dışarı çıktı: Kimi yuhalıyorsun sen?Devamını oku...

İşte madde madde corona virüsü frenleyecek 5 öneri.Devamını oku...

Bakan Koca'dan İmamoğlu'nun corona virüs iddialarına yanıt.Devamını oku...

Bilim Kurulu üyesi: 6 gün içinde yapılan corona testi doğru sonuç vermez.Devamını oku...

Bakan Koca'nın 5 ay önce örnek gösterdiği il kıpkırmızı oldu.Devamını oku...

Oğlu karantinada olan adam tedbirlere uymayanları görünce ağladı.Devamını oku...

Bankalar kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar.Devamını oku...


Dünya

Merkel'den corona açıklaması: Kısıtlamalar sayesinde yüzde 40 azaldı. Devamını oku...

Fransa, Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ'ı tanıdı. Devamını oku...

Tecavüzcülerin hadım edilmesi için yasa onaylandı.Devamını oku...


Magazin

Tuba Büyüküstün'ün yeni aşkı: Ekin Mert Daymaz Devamını oku...

Miley Cyrus: İki haftadır ayığım Devamını oku...

Bekir Aksoy, ailesi ile birlikte koronavirüse yakalandı Devamını oku...﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Sıla’nın Davut Güloğlu’na açtığı tazminat davasında karar Devamını oku...﻿﻿

Karantina yaklaşıyor: Ünlülerin evlerinden yaptıkları paylaşımlar Devamını oku...﻿﻿

The Crown ortalığı karıştırdı, Prince Charles ve Camilla yorumları kapattı Devamını oku...﻿﻿

Şeyma Subaşı'dan takipçisine küfürlü yanıt Devamını oku...﻿﻿

Jennifer Lopez Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak poz verdi Devamını oku...﻿﻿


Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Yayla çorbası

Kapuska

Sebzeli makarna

Profiterol 

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

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SIRADAKİ HABER İBB'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi