Akşam Postası | 28 Nisan 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Takvimi biraz daha olgunlaştırdığımızda paylaşacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamamız gerekiyor." dedi.. Devamını oku...

SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek. Devamını oku...

Vaka sayısında iki haneli sayılar için tarih verildi.Devamını oku...

Okullar ne zaman açılacak? 65 yaş ve üstüne izin çıkacak mı? İşte kulis bilgileri.Devamını oku...

Şehirlerde normalleşme başlayacak ancak bir şart var: Vakasız 5 gün.Devamını oku...

Dünya

Erkek corona virüs hastaları, kadın hormonları verilerek tedavi ediliyor. Devamını oku...

'Kim Jong-un için cenaze hazırlıkları yapılıyor' iddiası.Devamını oku...

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması: Sağlığı hakkında bir fikrim var ama söyleyemem.Devamını oku...

Yarasa mağaralarından örnek topluyorlar. Devamını oku...

Magazin

Ünlü TV şovu yıldızı Kim Kardashian'ın, YouTube kanalını hacklediler ve bilgiler kısmına 'Porno yıldızı' yazdılar. Devamını oku...

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracak. Devamını oku...

Futbolcu Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı'nın Beykoz'daki villasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Devamını oku...

Spor

Ahmet Nur Çebi'den itiraf: "Virüs bizi etkilemedi, zaten 5 kuruş paramız yoktu" Devamını oku...

Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2, devam etmeyecek. Her iki ligin de mevcut haliyle tescil edilmesi ve geri kalan maçların oynanmaması planlanıyor. Devamını oku...

Burak Yılmaz Çin'den özür diledi. Devamını oku...

Arda, yabancı kuralı hakkındaki fikrini açıkladı: "Yabancı kuralı diye bir şey yok. İyi futbolcu oynar. Bunun kuralı falan yoktur. Hayatım boyunca bu kuraldan etkilenmedim. Bu dünyanın her yerinde böyle." Devamını oku...

Bayern Münih kulüp logosunun basıldığı 100 bin corona virüs maskesi sattı. Devamını oku...

Fransa Açık tenis turnuvasının çiftler kategorisinin son şampiyonu Kevin Krawietz, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle markette çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Devamını oku...





İftar menüsü

"İftara ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Kabak çorbası tarifi

Biber dolması tarifi

Cacık tarifi

Güllaç tarifi

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