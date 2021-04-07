Akşam Postası | 7 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Konya'da askeri uçak düştü: 1 pilot şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması. Kar yağışı tekrar dönüyor, Prof. Dr. Orhan Şen'den perşembe günü için kritik uyarı. Bitlis ve Muş'ta şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklamalar. Futbol dünyasına aşı geliyor! 1 ay içerisinde herkes aşı olacak. Daha fazlası için Akşam Postası.
07 Nisan 2021, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Konya'da askeri uçak düştü: 1 pilot şehit oldu -Devamını oku..
- Askeri uçak kazasının ardından Fulya Öztürk’ten flaş sözler: Şok halindeyim! -Devamını oku...
- Vergi denetiminde yeni dönem! Resmi Gazete’de yayınlandı… -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması -Devamını oku...
- Kar yağışı tekrar dönüyor, Prof. Dr. Orhan Şen'den perşembe günü için kritik uyarı -Devamını oku...
- Topkapı Sarayı'nda önemli keşif... İlk defa görüntülendi -Devamını oku...
- Yargıtay'dan son dakika kıdem tazminatı kararı! İş mahkemesi reddetmişti… -Devamını oku...
- Bitlis ve Muş'ta şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklamalar -Devamını oku...
- Alanya'da virüs unutuldu, plajlar doldu -Devamını oku...
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var... -Devamını oku...
- Oğlunun düğününde gelininin yıllardır aradığı kızı olduğunu öğrendi -Devamını oku...
- ABD'de koronavirüs aşı takvimi değişti -Devamını oku...
- Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Karlı, imaj değişikliğine gitti. 47 yaşındaki şarkıcının yeni hali, birçok ünlü isme benzetildi. - Devamını oku...
- Geçtiğimiz hafta Survivor 2021'den elenen Öykü Çelik'in yüzü aşk hayatında güldü. Survivor 2021 için Dominik'e gittiği zamanlarda yeni bir aşka yelken açmış olan Öykü Çelik dönünce sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı. - Devamını oku...
- Oyuncu Emre Kınay, sokağa çıkma yasağının ardından moral olsun diye arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. Çıkışta kendisini görüntüleyen kameramanla tartışan oyuncu, gazetecinin kendisini izinsiz çektiği ve 'saygınlığını rencide edip toplum nazarında küçük düşürmeye çalıştığını' söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarını inceleyip kararını verdi. - Devamını oku...
- Geçen günlerde corona virüse yakalandığı ortaya çıkan ve durumu ağırlaşınca entübe edilen usta oyuncu, Muharrem Erdemir Covid-19 nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- 'FOX TV' ekranlarında Hande Erçel ile 'Sen Çal Kapımı' isimli dizide rol alan Kerem Bürsin, yaptığı canlı yayında tepki çekecek bir açıklamada bulundu. - Devamını oku...
- Ocak ayında sürpriz bir şekilde birlikteliklerini ilan eden oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un sosyal medya hesaplarından yayınladıkları son kareleri çok konuşuldu. - Devamını oku...
- Futbol dünyasına aşı geliyor! 1 ay içerisinde herkes aşı olacak. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Emre Akbaba, sosyal medya hesabından sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı. - Devamını oku...
- Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün son testleri negatif çıktı. İki futbolcu, Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın eski futbolcularından İbrahim Fazıl Göknar, yaşamını yitirdi. - Devamını oku...
- Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru hayatını kaybetti. Oyuncu Nijerya'ya gidecek ve karantina prosedürü gereği birkaç maç oynayamayacak. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası
- Kuru fasulye
- Pirinç pilavı
- Hindistan cevizli kurabiye
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