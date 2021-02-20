Akşam Postası | 20 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme hakkında açıklamada bulundu. Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Süper Lig'de Umut Bulut rekor kırdı. Daha fazlası için Akşam Postası.
20 Şubat 2021, Cumartesi 17:44 Son Güncelleme:
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- Bakan Koca'dan normalleşme paylaşımı -Devamını oku...
- Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili flaş karar! Süresi uzatıldı -Devamını oku...
- Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına ziyaret -Devamını oku...
- Meteoroloji'den zirai don uyarısı -Devamını oku..
- Ömer Halisdemir, doğum gününde unutulmadı -Devamını oku...
- MHP lideri Bahçeli'den Gara tepkisi -Devamını oku...
- Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi -Devamını oku...
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- Elektrik faturası borçları hakkında önemli karar, Resmi Gazete'de yer aldı -Devamını oku...
- Bursa'da fabrikada buhar kazanı patladı, 1 işçi hayatını kaybetti -Devamını oku...
- İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı -Devamını oku...
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- ABD'nin eski başkanları Clinton ve Trump hakkında kaset skandalı -Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
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