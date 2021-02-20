Türkiye Akşam Postası | 20 Şubat 2021

Akşam Postası | 20 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 20 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme hakkında açıklamada bulundu. Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Süper Lig'de Umut Bulut rekor kırdı. Daha fazlası için Akşam Postası.

20 Şubat 2021, Cumartesi 17:44 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Tarhana çorbası
  • Karnabahar kızartması
  • Mor lahana salatası
  • Magnolia

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