Akşam Postası | 20 Şubat 2021

Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran ve her bölümde izleyici şaşırtan Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'e yeni bir oyuncu dahil oldu. Asya’nın üniversiteden beri görmediği bir arkadaşını canlandıracak olan bu sürpriz oyuncunun kadroya dahil olması tüm dengeleri altüst edecek. -