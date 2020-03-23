Akşam Postası | 23 Mart 2020

Gündem

Corona virus Bilim Kurulu toplantısının ardından beklenen açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da yapılacak. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı test kitinin üreticisi Çinli firmanın ortaklarının Katarlı olduğunu öğrenince Katarlı üst düzey yetkililerle temasa geçip testin Türkiye’ye getirilmesini hızlandırdı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Corona virüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı. Devamını oku...

Bakan Soylu, Abdulkadir Selvi'nin "'Evde kal' kampanyasına rağmen halkımızın bir bölümünün sokağa çıkmaya devam ettiği gözleniyor. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde mi?" sorusuna yanıt verdi. Devamını oku...

Hacettepe Üniversitesi dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını için belirti takvimi hazırladı. İşte gün gün virüs belirtileri...Devamını oku...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, corona virüs nedeniyle yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.Devamını oku...





Dünya

İspanya'da ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2182'ye yükseldi. İşte dünyada salgın nedeniyle son durum...Devamını oku...

Pazartesi açıklanan raporda, corona virüs teşhisi konan 81 bin 13 hastanın %90'ının iyileştiği açıklandı.Devamını oku...

Dünya Sağlık Örgütü İcra Direktörü corona virüs salgınında önlem olarak alınan sokağa çıkma yasağının tek başına yeterli olmadığını söyledi. Devamını oku...

Beşşar Esad rejimi Suriye'de ilk yeni tip corona virüs vakasını açıkladı. Corona virüsün sıçramadığı tek komşu ülke olan Suriye'de de ilk vaka tespit edildi. Devamını oku...





Magazin

Burak Hakkı giderek yayılan virüs salgınından korunabilmek için oğlu ve annesiyle beraber Çanakkale’deki çiftliğine yerleşti. Devamını oku...

Demet Özdemir, dün turuncu gömleği ile havuz başında çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Can Yaman, eski sevgilisinin fotoğrafına "C vitaminini giymişsin" yorumunu yaptı. Devamını oku...

Salgının yayılması hızla sürerken, 35 yaşındaki Brezilyalı model Izabel Goulart da corona virüsten korunmak için evde kendisini karantinaya aldı.Karantinada olsa da sporunu aksatmayan model, evinin kapısında barfiks çektiği anları Instagram hesabından paylaştı. Devamını oku...





Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde corona virüs şüphesiyle teste tabi tutulmuş ve sonuçları negatif çıkmıştı. Albayrak'ın ikinci testi ise pozitif çıktı. Abdürrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ta da corona virüs tespit edildi. - Devamını oku...

İspanya La Liga, corona virüs nedeniyle geçici olarak ertelediği ligi 'hayati tehlike geçene kadar' erteledi. La Liga yönetimi, virüsün insan hayatını etkilemeyecek seviyeye getirilene kadar ligin oynanmayacağını duyurdu. - Devamını oku...

İtalya'nın en köklü kulüplerinden Roma, toplumsal olaylara karşı duyarlı yaklaşımıyla biliniyor. Sezon başında sık sık yaşanan çocuk kaçırma olaylarında da aktif rol alan Roma, bu kez corona virüsle savaşan sağlık çalışanlarına destek oldu. - Devamını oku...

NBA'de corona virüse yakalandığı tespit edilen ilk oyuncu olan Rudy Gobert'te semptomlar görülüyor. Hastalıkla dalga geçip, yaptığı hareketle basın mensuplarını riske attığı için büyük tepki gören Gobert, tat ve koku alamadığını açıkladı. - Devamını oku...

2012 Londra Olimpiyatları'nda 100 metre kurbağalamada altın madalya kazanan Cameron van der Burgh, corona virüse yakalanmasının 14. gününde twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...





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