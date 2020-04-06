Akşam Postası | 6 Nisan 2020

Gündem

Corona virüsün etkileri Türkiye'de de görülürken işe gitme oranı da belli oldu. 13 ülkeyi kapsayan hareketlilik raporunda Türkiye'de işe gitme oranında yüzde 45'lik bir azalma olduğu açıklandı. Devamını oku...

Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi. Devamını oku...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "12 hakim ve savcı ile 55 personelin corona virüs testi pozitif çıktı, sağlık durumları iyi" dedi.Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci bilim kurulu için harekete geçtiklerini söylemişti. 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi. İşte o isimler...Devamını oku...

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi. Devamını oku...

Dünya

Korkunç karelerin geldiği Ekvator'da, koruyucu kıyafet giymiş görevlilerin cesetleri sokaklardan paletlerle taşıdığı görüntülendi. Guayaquil Belediye Başkanı akılalmaz bir açıklama yaptı. Devamını oku...

ABD'nin Florida eyaletinde park halindeki kiralık araçların bulunduğu alanda çıkan yangında 3 bin 500 araç yanarak kül oldu.Devamını oku...

Hastaların sokakta tedavi edildiği İtalya, corona virüste ikinci aşamaya hazırlanıyor.Devamını oku...

İspanya ve İran'da corona virüs bilançosu ağırlaşıyor! İşte son durum...Devamını oku...

"Savaşta değiliz, askerlerimizin ölmesi gerekmiyor" diyerek, corona virüsten etkilenen mürettebatı için yardım isteyen ve bu nedenle görevden alınan kaptanın corona virüs testi pozitif çıktı.Devamını oku...

Magazin

Aşk-ı Memnu bugün ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Defalarca kez tekrar bölümleri yayınlanan dizi, Twitter'da yine trend oldu. - Devamını oku...

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın yaptığı “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa”, hafta sonları ekrana gelecek. - Devamını oku...

Radyocu Caner Bulut (37), sosyal medyada corona virüse yakalandığını duyurdu. - Devamını oku...

Okan Kurt ve kızı Hira ile kendini evde karantinaya alan Demet Akalın sık sık hayranlarına uyarıda bulunuyordu. Şarkıcı evde kaldı ancak kebapçıyı çağırmayı ihmal etmedi. - Devamını oku...





Spor

Xavi: Ronaldinho, Messi'yi kardeşi olarak gördü ve ona çok yardımcı oldu - Devamını oku...

29 Mart'ta hastaneye yatırılan Rüştü Reçber taburcu oldu. Reçber'in tedavisi evde devam edecek. - Devamını oku...

Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu üçüncü çocuklarını bekliyor. - Devamını oku...





Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Mercimek çorbası

Ev yapımı mantı

Mor lahana salatası

Sufle tatlısı

Günün podcast'i



