Akşam Postası | 8 Şubat 2020

Günün şarkısı

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı. -Devamını oku...

MHP lideri Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında sert açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

İstanbul'da ulaşıma gelen zammın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. -Devamını oku...

Adana'da çok sayıda aracın üzerinden geçerek vefat eden Mehtap Ateş'in ölümüne ilişkin belirsizlik hala sürüyor. Genç kadının sevgilisinin tutuklanmasında beraberindeki kişi ile birlikte verdiği çelişkili ifadelerin etkili olduğu netleşti. -Devamını oku...

İstanbul Havalimanı'nda önceki gün uçağın pistten çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.Üç parçaya ayrılan uçak için ABD'den Boeing firması yetkilileri inceleme için İstanbul'a geldi. -Devamını oku...

Van Bahçesarayda meydana gelen 2 çığ felaketinin ardından Çatak ilçesinde de çığ düştü. -Devamını oku...

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. -Devamını oku...

Dünya

Tayland'da bir askerin, ülkenin üçüncü büyük şehri olan Korat'ta ateş açtığı ve çok sayıda kişiyi öldürdüğü bildirildi. -Devamını oku...

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yaptığı açıklamada, bir tatil merkezinde, Singapur’da bulunmuş bir kişiyle temasta bulunan 5 İngiltere vatandaşında virüs tespit edildiği duyuruldu. -Devamını oku...

Rusya’ya bağlı Tataristan’da düşen helikopterde bulunan Rus milletvekili Ayrat Khairullin hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 723'e yükseldi. -Devamını oku...

Spor

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe'nin 30 Eylül tarihi itibari ile 2 milyar 190 milyon TL olduğunu açıkladı. -Devamını oku...

13 Süper Lig kulübü, menajerler ve bazı oyuncular, futbol menajerleri ile çalışma talimatına uymadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. -Devamını oku...

Magazin

Bir dönem podyumların aranan ismi olan, daha sonra oyunculuğa adım atan İsmet Özhan, yıllar sonra İstanbul'da ortaya çıktı. - Devamını oku....

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da görüntülendi. - Devamını oku...

Chloe Loughnan dizilerde rol almayı düşündüğünü söyledi. Loughnan bölüm başına 15 bin lira istiyor. - Devamını oku...

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 15 Şubat'ta çekimlerine başlanacak "Yeni Hayat" adlı dizi ile iddialı geliyor. - Devamını oku...

Günün iyi haberi

Güney Kore’de 4 yıl önce kızını kaybeden bir anne için ‘sanal gerçeklik’ ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar duygusal sahneler yarattı. -Devamını oku...

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak terbiyeli sebze çorbası çorbası tarifi, kirde kebabı tarifi, pirinç pilavı tarifi ve kireçte kabak tatlısı tarifleri. -Devamını oku...