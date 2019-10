Günün özeti | 31 Ekim 2019

-Ankara’da, üniversite öğrencisi Şule Çet’in), ölmesiyle ilgili, olay yerindeki biyolojik lekelerden bazılarının kime ait olduğunun tespiti için hazırlanan rapor mahkeme dosyasına girdi.

-Fransız Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı kararı sonrası Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır." dedi.

-Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde, yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı etkili olacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Gürcistan ilişkilerine ilişkin, "Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız" dedi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklere seslenerek, "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir" dedi.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayında enflasyonun yüzde 8'e gerileyeceğini söyledi.

- CHP'nin eski milletvekili Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

- Eylül ayının en çok tercih edilen ikinci el otomobilleri belirlendi.

- Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Adil Rami kasığındaki kas yırtılması nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.





Ekonomi

-Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu vatandaşların yüzünü güldürdü. Samsun'da hamsinin kilosu 5 TL'den kapış kapış satılıyor.

Dünya

-ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump için azil sürecini başlatan tasarıyı kabul etti.

Yaşam

-Mardin'in Dargeçit ilçesinde yürütülen kazı çalışmasında 11 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen tapınak ortaya çıkarıldı.

Spor

-Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu , Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yapılan çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı iki takıma da tribün kapatma cezası verdi.

Magazin

- Norm Ender’in, ‘Mekanın Sahibi’ parçasından sonra başlayan polemik zincirine Aydilge de dahil oldu ve "Emlakçı değilim, müzisyenim" dedi.

- Talat Bulut’un taciz davasından manevi zarar gördüğünü söyleyerek açtığı dava reddedildi.

- Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Cher, kendi parfümünün reklam çekimlerinde Hakan Akkaya tasarımı ceket giydi.

- Avukatlık mesleğini aşağıladığı ve mesleğin onurunu ayaklar altına aldığı iddiasıyla 'Çukur' dizisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.





Teknoloji

- Apple, yeni bir uygulamayla karşımızda: Apple Card. Apple Card ile artık Apple ürünleri alırken 24 aya kadar taksit yapılabilecek.

- WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile son görülme özelliğinin kaldırılacağı iddia edildi. Tartışma yaratan iddia, Twitter'da TT listesine girdi.





Fransa'nın Nantes takımından İngiltere'nin Cardiff City takımına transfer olan Emiliano Sala, yeni takımına katılmak için bindiği uçağın düşmesi sonucu 28 yaşında hayatını kaybetmişti. Bugün Emiliano Sala'nın hayatını kaybettikten sonraki ilk doğum günüydü.





Bu fotoğrafın hikayesi, anne-baba adaylarını hamilelik sırasında bebekleriyle konuşmaya teşvik edecek :)

