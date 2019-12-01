Günün Postası | 1 Aralık 2019

Aralık ayının ilk günü pek bir yağmurlu, pek bir sert geldi. Bakalım Türkiye'de gündemin havası nasıl?

Not: Günün şarkısı eşliğinde okunması tavsiye edilir.





Günün şarkısı

Gündem

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz ile ilgili yaptığı açıklamada "Nerede olduğunu biliyoruz" dedi. Devamını oku...

-Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" dedi. Devamını oku...

-Egzoz Gazı Emisyon Denetim Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor: Yaptırmayanlara 1895 lira para cezası kesilecek. - Devamını oku...

-Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Devamını oku...

-Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Bugünden itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiğini takmayanlara 625 TL para cezası kesilecek. Devamını oku...

-1996’da doğum sırasında kanı değişirken HIV virüsü kapan bebeği Türkiye ‘AIDS’li Y.O.’ olarak tanıdı. Bugün 23 yaşında olan Y.O.’nun vücut sağlığı iyi ama yaşadıklarından dolayı akıl sağlığı iyi değil. Devamını oku...





Dünya

-Bayan Hitler operasyonla yakalandı. Neo-Nazi siyasi örgütlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 kişi gözaltına alındı. Devamını oku...

-Uzaylı E.T., 37 yıl sonra sürpriz bir şekilde bir reklam filmiyle dünyaya döndü. Devamını oku...

-PlayStation 5 ilk kez görüntülendi. - Devamını oku...

-Irak'ta Başbakan Abdulmehdi’nin istifası kabul edildi. Devamını oku...





Spor

-Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı.- Devamını oku...

-Down sendromlu sporcu Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı. - Devamını oku...

-EURO 2020'de Türkiye'nin rakiplerinden İtalya'nın teknik direktörü Mancini, açıklamalar yaptı. - Devamını oku...

-James Harden, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 158-111 yendiği maçta sadece 3 çeyrek oynadı ve 60 sayı attı. 4. çeyrekte ise oyuna girmedi. - Devamını oku...

-Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande, Çin Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti. - Devamını oku...





Magazin

-Billur Kalkavan, "Biz Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz" dedi. - Devamını oku...

-İlişkilerine bir şans daha tanıyan Beren Saat ile Kenan Doğulu, evlendikleri yer olan Los Angeles'ta aşk tazeleyecek. - Devamını oku...

-Saçlarını sarıya boyatan Edis takipçilerine; “En büyük sorunum dip boyası. Öyle çabuk geliyor ki, kadınların ne kadar zorluk çektiğini şimdi anladım” dedi. - Devamını oku...

-Yasmin Erbil mini elbisesi ile poz verdi, ilk yorum annesinden geldi. - Devamını oku...﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

-Ben Affleck ile Jennifer Garner sokak ortasında tartıştı. - Devamını oku...

-Esra Akkaya’nın yeni hayatından ilk kareler geldi. - Devamını oku...

-Bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster’e ailesine dava açmak için geldiğini söyledi. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

-PlayStation 5 ilk kez görüntülendi. - Devamını oku...





Günün tavsiyesi

Evcil hayvanlarınızı hastalıklardan korumak ve kışa hazırlamak için birkaç tüyo... Devamını oku





Günün köşe yazısı

-HIV çok değişti peki ya sen? - Işıl Cinmen yazdı





Günün fotoğrafı

-Eğirdir Gölü'nün ardından ne yazık ki Beyşehir Gölü de kurudu. - Devamını oku...





POSTA'dan mutlu haftalar!