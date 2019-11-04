Günün özeti | 4 Kasım 2019

Gündem

-Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 20 bin 862 hız ihlali belirlendi.

-FETÖ'nün medya yapılanması davasında Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan hakkında karar verildi.

-Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararının detayları ortaya çıktı.

-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanağa karışan yabancı otlardan zehirlenme nedeniyle hastanelere toplamda 108 kişinin başvurduğunu açıkladı.

-İleri sürüş tekniği uzmanı Şahin, 'kabak lastik' diye adlandırılan, eskimiş araç lastiklerine diş ile kanal açtırılmasının trafik güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

-8 ilçeyi birbirine bağlayacak Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 6 Kasım Çarşamba günü açılacağı açıklandı.

-Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

-Terörden Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist Çiğdem Şenyiğit, Ataşehir'de yakalandı.

-İstanbul'da yarın 9 ilçeye 10 ila 20 saat arasında su verilemeyecek.

-İstanbul'da iki gündür devam eden ıspanak zehirlenmelerinde onlarca kişi hastaneye başvurdu.





Dünya

-McDonald's Genel Müdürü Steve Easterbrook, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı için kovuldu.

-Hindistan'da hava kirliliği nedeniyle yetkililer trafikte çift-tek plaka uygulamasını devreye soktu.

-Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 42 yaşındaki Subhash Yadav adlı bir kişi 41 yumurta yiyip öldü.

-Almanya'nın Kuzey Vestfalya bölgesinde bulunan Hattingen kentinde 350'den fazla insanın katıldığı bir swinger partisinde ısıtma sistemleri bozulunca katılımcılar karbonmonoksitten zehirlendi.





Spor

-Fenerbahçe'den açıklama: "Savcılarımızı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet ediyoruz".

-Real Madrid-Galatasaray maçının hakemi Alman Felix Zwayer oldu.

-Lewis Hamilton, Formula 1'deki üst üste 3., toplamda 6. şampiyonluğuna ulaştı.

-Avrupa liglerinde oynayan temsilcilerimiz Enes Ünal, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, bu sezonki ilk gollerini attı.

-İtalya Serie A'da oynanan Hellas Verona-Brescia maçında Brescia'nın yıldız forveti Mario Balotelli ırkçılığa maruz kaldı.





Ekonomi

-İlki İstanbul'da açılan Facebook İstasyon'un ikincisinin Denizli'de kurulması için protokol imzalandı.





Magazin

- Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı olay oldu.

- Selin Ciğerci ve Demet Akalın'ın aralarından su sızmıyor! "Sefam olsun çatlayın konuşanlar pozu"

- Ebru Polat, Ezhel'in yeni çıkardığı Aya isimli şarkısında dans ettiği videosuna gelen eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

-Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinin evi yandı.

-Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil, 93 yaşında vefat etti.

-Ebru Polat, Ezhel'in yeni çıkardığı Aya isimli şarkısında cesur bir dans sergiledi.

-Rıfat Ilgaz, 1957’de kaleme aldığı "Hababam Sınıfı" adlı kitabı ile 62 yıl sonra ilk defa ödül aldı.

-İrem Derici saplantılı hayranı yüzünden evini değiştirdi.

-Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ın 6 yıllık küslüğü bitti.

-Demet Akalın, Berkay ile arasındaki hediye saat krizine son noktayı koydu ve 50 bin TL’lik saatin parasını geri aldı.





Günün fotoğrafı

Mahallenin sevgilisi 'Pati' tam 11 kilo.





Günün köşe yazısı

-Ebru Polat'ı anlamaya çalışmak... - Elif Bayram yazdı.





Günün şarkısı