Günün Postası | 2 Aralık 2019

Gündem

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla ilgili hükümet harekete geçti. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren borçlarla ilgili faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor. Devamını oku...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 8 Ocak'ta bir araya gelecek. İki liderin başlıca konusu ise TürkAkım'ın açılışı olacak. Devamını oku...

"Türkiye NATO güvenlik planlarına rezerv koydu” iddialarına güvenlik kaynaklarından yanıt geldi. Güvenlik kaynakları "Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil" dedi. Devamını oku...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı 10 Aralık'ta, üçüncü toplantısı 17 Aralık'ta yapılacak. Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini belirtti. Devamını oku...

Malezya'da aşırı yağışların yol açtığı sel baskınları nedeniyle 11 bin 443 kişi evlerinden tahliye edildi. Devamını oku...

Esad rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 14 sivil can verdi, 27 sivil yaralandı. Devamını oku...

Uludağ'da zirveye çıkan 2 dağcı kayboldu. Kar yağışının etkili olduğu zirvede ekipler geceden beri kayıp dağcıları arıyor. Devamını oku...





Dünya

Dünya üzerindeki en tehlikeli canlıların listesi yapıldı. Business Insider sitesinde yer alan rapora göre; en ölümcül canlı, hastalık taşıyan sivrisinekler. Listenin içinde insanlar da yer alıyor. Devamını oku...

Hindistan’ın Bengal Körfezi kıyısındaki Chennai kenti sahilleri, okyanusun getirdiği zehirli atıklarla doldu. Çok sayıda kişinin köpüklerin içine girip hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Devamını oku...

İngiltere'de iki kadın imkansız eğitimi geçip orduya katıldı. Devamını oku...





Spor

-Ballon d'Or 2019 sahibini bu gece buluyor. - Devamını oku...

-Fenerbahçe, Göztepe maçındaki penaltı golü nedeniyle IFAB'a başvuracak ve maçın tekrarını talep edecek. - Devamını oku...

-Kadro dışı kalan ve B Takımı'na gönderilen Diagne'nin aracına da el konuldu. - Devamını oku...

-Galatasaray'da 2 aydır sakat olan Falcao, bugün antrenmana çıktı. - Devamını oku...





Magazin

-Can Yaman'ın 'libidosu düşük' sözlerine Selen Soyder'den yanıt geldi. - Devamını oku...

-Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına Berrak Tüzünataç da cevap verdi. - Devamını oku...

-MasterChef Türkiye yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın evi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Güzide'den açıklama geldi: Hep söylediğimiz gibi biz çok normal insanlarız. - Devamını oku...

-Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Kenan Koçak ile nişanlandı. - Devamını oku...

-Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar Netflix ile anlaştı. - Devamını oku...

-‘Işın Karaca, kızı Mia'nın babası Sedat Doğan için "Ben onu görmek istemiyorum, ben onu tanımıyorum anne" dediğini söyledi. - Devamını oku...









Günün iyi haberi

-Çöpe atılmış ürünler, ailelere yakacak oluyor. - Devamını oku...





Günün tavsiyesi

-Köpeğinizin sağlıklı bir beslenme rutininin olduğundan emin olun. İşte köpeklerin beslenme rutinleri için 7 tavsiye. Devamını oku...

-İlişkinizin ömrünü uzatacak ve ilk günkü gibi ateşli olmasını sağlayacak tüyolar. Devamını oku...





Günün köşe yazısı

-Ailemizi ne olursa olsun sevmek zorunda mıyız? - Gizem Yetil yazdı...





Günün şarkısı