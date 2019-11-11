Günün özeti | 11 Kasım 2019

Gündem

-Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı gününe yönelik hava durumu raporunu resmi internet sitesinden duyurdu.

-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 2020 bütçesine göre 1 Aralık’tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılacak.

-"Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…'' diyen ve gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal'ın 75. yaş günü kutlandı.

-İstanbul Fatih’te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş defnedildi.

-İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulundu.

-"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi.

-Antalya’da siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirledikten sonra intihar eden Selim Şimşek’in geride bıraktığı 2 sayfalık mektubun bir bölümü ortaya çıktı.

-Adana’da bir adam, çok fazla borcu olduğunu söyleyerek önce bir inşaatın 15. katına çıkıp intihar girişiminde bulundu, sonra da aşağıya para saçtı.

-Sigortalı bir işi olan ve 0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten annelere her ay 1300 lira destek sağlanacak. Kayıtlar 13 Kasım’da.





Spor

-İstanbul Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nden çıkan sonuca göre Galatasaray seçime gidecek.

-Galatasaray, Gaziantepspor FK maçında sakatlanan Florin Andone'nin sakatlığı için açıklama yaptı.

-Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in transfer hikayesi ortaya çıktı.

-Fabio Capello, Milan maçında kendisini oyundan alan Sarri'ye tepki gösteren Ronaldo'yu sert eleştirdi.





Dünya

-Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi gerçekleşti. Bir sonraki geçişin ise 13 Kasım 2032'de gerçekleşeceği kaydedildi.

-Pablo Escobar'ın yakalanmasına yardım eden iki narkotik ajanı Steve Murphy ve Javier F. Peña, yeni bir kitap kaleme aldı.

-ABD Teksas’ta yaşayan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John Henderson çifti, 80 yıllık evlilikleriyle dünyanın en yaşlı çifti oldu.

-Belçika’da orta öğrenimi bir buçuk yılda bitiren 8 yaşındaki Laurent Simons, 9 yaşında üniversiteye gidecek.

-Art arda iki bankayı soyan ve polis tarafından yakalanan 26 yaşındaki Dontrell Scott'ın 2012'den bu yana 16 kez tutuklandığını ve her seferinde ayrı bir kılığa büründüğü ortaya çıktı.

-Saadet zinciri OneCoin'in vurguncusu 22 milyar dolarla kayıplara karıştı ve tüm dünyada aranıyor.





Magazin

-Kemal Sunal'ın doğum günü nedeniyle kızı Ezo Sunal'dan sonra oğlu Ali Sunal'dan da duygusal bir paylaşım geldi.

-Futbolcu Gökhan Çıra ile görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci'den iddialı çıkış.

-Nurgül Yeşiçay son paylaşımıyla merak uyandırdı.

-Ayşegül Aldinç katıldığı bir Youtube programında bir itirafta bulundu: Sanırım sapyoseksüelim.

-‘Fizy İstanbul Müzik Haftası’nda sahneye çıkan rapçi Norm Ender, Gülben Ergen'in meşhur sözüne atıfta bulundu: “Unutmayın ki, bana bir şey olmaz”

-Bülent Ersoy'dan şaşırtan iddia: Ellerimi Seyhan Erdağ morarttı.

-Son zamanlarda aşırı zayıflayan ve hakkında 'Blumia oldu' söylentileri çıkan Dilan Çiçek Deniz kilo almaya çalışıyor.

-Cemal Hünal, çalıştığı spor merkezinde antrenör Ufuk Tunca ile kavga etti ve çekiçle ev bastı.

-Avrupa turnesinde olan Tarkan 1.5 yaşındaki kızı Liya’yla yaptığı orman yürüyüşünü Instagram’da paylaştı.

-Nusret Gökçe’nin davalık olduğu New York’taki restoranında çalışan 4 garsonundan ilginç iddialar: “Scarface filminin etkisindeydi. Kendisini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu"





Günün şarkısı

Günün fotoğrafı

Tarkan ve kızının orman yürüyüşü