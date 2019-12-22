Haftanın özeti | 16-22 Aralık 2019

Gündem

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 100 bin sosyal konutta başvurular başladı. İstanbul'dan sonra en çok konut Gaziantep'e yapılacak. Devamını oku...

-Son günlerin merak edilen konusu uyuz salgını iddialarını derledik. İşte 8 soruda uyuz salgını iddiası. Devamını oku...

-Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir çiftçinin tarlasındaki sulama borusuna, kimliği belirsiz bir kişi 5 TL sıkıştırdı. Çiftçi, ürün karşılığında paranın bırakıldığını anlayınca teşekkür etmek için gizemli kişinin peşine düştü. Devamını oku...

-Eylül ayında işsiz rakamı geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. Devamını oku...

-Emniyet Genel Müdürlüğü, boyu 1.65 metre olan sürücülerin güvenlik için ön koltukta geriye çekilerek oturmaları gerektiğini bildirdi. Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'na ortak olacağı iddiaları ile ilgili olarak ise, "Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, 'Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz' dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi. O tablo şu anda bu seyirde" diye konuştu. Devamını oku...

-Uludağ'da 1 Aralık tarihinde kaybolan iki dağcının cansız bedenlerine 17. günde ulaşılmıştı. Dağcılardan Mert Alparslan bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dağcının eşi cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili "Jestimizi yaparız" müjdesinin ardından Türk-iş, DİSK ve TİSK’in asgari ücret teklifleri belli oldu. Devamını oku...

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz.” açıklamasının ardından yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı. Devamını oku...

-Bursa Uludağ’da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan 2 mühendis amatör dağcı Efe ve Mert'in 33 sene önce aynı kanyonda donarak can veren 4 mühendisle aynı kaderi paylaştıkları ortaya çıktı. Devamını oku...

-Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurularının alınacağını duyurdu. Bakan başvuruların 6 Ocak'ta başlayacağını ifade etti. Devamını oku...

Sözleşmeli öğretmenler için ara tatilde tayin imkanı tanınması yönündeki talebe Milli Eğitim Bakanlığından olumlu yanıt geldi. Devamını oku...





Dünya

-Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında idam kararı verildi. Devamını oku...

-Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Claudia López, hemcinsi partneriyle evlenerek şehrin ilk LGBTİ belediye başkanı da oldu. Devamını oku...

-Uzun süredir orman yangınları ile mücadele eden Avustralya'da Başbakan Morrison yaptığı hareket eleştiri yağmuruna tutuldu. ABD Hawaii'ye giden Başbakan eleştirilerden sonra tatilini yarıda kesip ülkesine geri döndü. Devamını oku...

-Pakistan, Afganistan ve Hindistan'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde meydana geldiğini büyüklüğünün 6.3 derinliğinin ise 210.2 km olduğunu bildirdi. Devamını oku...





Spor

-Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi: İşte eşleşmeler - Devamını oku...

-UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi: Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu - Devamını oku...

-Ümit Özat, teknik direktörlük kariyerini Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica'da sürdürecek. - Devamını oku...

-Kayserispor ile yollarını ayıran Umut Bulut, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Devamını oku...

-Emre Gönlüşen kanseri bir kez daha yenmeye hazırlanıyor. beIN Sports spikeri, bir süre önce kanseri atlattığını açıklamıştı. Bu sevindirici gelişmenin üstünden birkaç ay geçtikten sonra Emre Gönlüşen dün, hastalığının nüksettiğini açıkladı. Futbol terimiyle "Karar VAR'dan döndü, penaltılarla maçı alacağım" diyen Gönlüşen'e tüm spor dünyasından destek geldi. Devamını oku...

-Fiziki anlamda insanüstü bir futbolcu olan Cristiano Ronaldo, bu yönünü Sampdoria Juventus maçında bir kez daha gösterdi. Juventus'un Sampdoria'yı 2-1 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Ronaldo, kafa golüyle adeta fizik kurallarına meydan okudu. Devamını oku...

-Yayıncı kuruluş, kulüplerin maçlardan görüntü paylaşmasına bazı şartlarla izin verdi - Devamını oku...

-Federer ve Nadal Güney Afrika'da çocuklara yardım için buluşacak - Devamını oku...

-Pierre de Coubertin'in 128 yıl önce yazdığı 'Olimpiyat Oyunları Manifestosu' 8.8 milyon dolara satıldı - Devamını oku...

-Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta oldu - Devamını oku...

-Galatasaraylı taraftarlar Tuzlaspor'un resmi internet sitesini hack'ledi. -Devamını oku…

-Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında doktorlarından açıklama geldi.- Devamını oku…

-Everton, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.-Devamını oku…

-Monaco maçında dizinden sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın durumunun ciddi olabileceği açıklandı. - Devamını oku...

-FIFA, Kadınlar Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenlemeyi düşünüyor - Devamını oku...

-Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi.





Magazin

-Nisan ayında anne olan Fahriye Evcen, geçen günlerde oğluyla ilk defa 3 fotoğraf paylaştı. Fotoğraflar yaklaşık 3 milyon beğeni aldı. -Devamını oku...

-1960'lara damga vuran Danimarka kökenli Fransız oyuncu Anna Karina, 79 yaşında hayatını kaybetti. -Devamını oku...

-Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den güzel haber geldi. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Erbil taburcu edildi. -Devamını oku...

-Evlilik programlarıyla ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi. Devamını oku...

-2016 yılında Survivor’a katılan Yunus Günçe, şüphesiz yarışmaya damga vuran isimlerden biri oldu. “Elenmek için dua ettim” diye söze başlayan Yunus Günçe, “Benim mutlaka Survivor’a yeniden gitmem lazım” diyerek Posta.com.tr'den Elif Bayram'a özel açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

-Tarkan’ın kızı Liya’nın eşyalarını yardıma muhtaç çocuklara göndermek için Maltepe ve Pendik’te iki ayrı büyük depo kiraladığı öğrenildi. Devamını oku...

-Netflix’in, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın da yer aldığı ikinci Türk orijinal dizisi Atiye’nin galası, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti. Devamını oku...

-Behzat Ç.'den spin-off hikayesi doğuyor: 'Saygı' Ercüment Çözer - Devamını oku...