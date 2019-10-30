Günün özeti | 30 Ekim 2019

Gündem

-Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkere ile ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden karar kınandı.

-Milli Savunma Bakanlığı, UEFA'nın hakkında soruşturma başlattığı futbolcu İrfan Can Kahveci için destek paylaşımında bulundu.

-Ankara'da, 13 Aralık 2018'de meydana gelen 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüste daha yüksek yolcu kapasiteli yeni araçları test etmeye başladı.

-ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

-Yargıtay, iş yerindeki kavgada ilk yumruğu atan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı.

-Ev alım satımında artık tapu harcı, gerçek değer üzerinden alınacak ve bölge değerinin altında işlem yapanlara cezai işlem uygulanacak.





Dünya

-Hindistan’da düzenlenen ‘Gaay Gauhri’ festivalinde Hint erkekleri, boyanarak süslenmiş ineklerin önüne yatarak kendilerini ezdirdiler.

-Nijerya'nın Katsina eyaletinde sarı humma salgını nedeniyle son üç haftada 115 kişi hayatını kaybetti.

-ABD'li bir polis memuru 'eşcinselliğinin dozunu azaltmadığı' için terfi alamadığı gerekçesiyle sürdürdüğü hukuk mücadelesi sonucu 20 milyon dolara yakın tazminat alacak.

-Almanya'da düzenlenen bir cenaze yemeğine katılan davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildiği anlaşıldı.

-Elon Musk 1 milyon ağaç dikilmesi için 1 milyon dolar bağışladı.

-Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki orman yangınları ülkenin simgesi haline gelen koalaları tehdit ediyor.

Yaşam

-İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazilerinde geçen ocak ayında düşen rekor yağışla ortaya çıkan düdenler yoğun ziyaretçisiyle ilgi odağı oldu.

-Bilecik'te 94 yaşındaki kadın hasta, 3 saat süren ameliyatla safra kesesindeki taşlardan kurtuldu. Kadının safra kesesinden 200 tane taş çıktı.

Spor

-Kayserispor'da Samet Aybaba'nın istifası sonrası yeni teknik direktör Bülent Uygun, nam-ı diğer 'Bülent Başgan' oldu.

-Maradona, doğum gününe denk gelen maçta eski takımı Newell's Old Boys'un stadına Gimnasia La Plata'nın teknik direktörü sıfatıyla rakip olarak gitti ve krallar gibi karşılandı.

-Galatasaraylı futbolcuların tepki çeken gece eğlencesi için mekanda bulunan Elif Çelik'ten açıklama geldi.





Magazin

-﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşen, ancak geçen günlerde zayıflığıyla korkutan Mehmet Ali Erbil sabaha karşı yeniden hastaneye kaldırıldı.

-Öğrenciyken bir dönem İngiltere’de yaşayan Onur Büyüktopçu, orada kalmak için para karşılığı birisiyle evlenmeyi düşündüğünü canlı yayında itiraf etti.

-Cenk Küpeli’nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli, Demet Şener'in oğullarını kendilerinden kopardığını ve görüştürmediğini iddia etti.

-Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Luc Besson’un yeni filmi ‘Anna’da seyirci karşısına çıkan Cansu Tosun, film için Farsça öğrendi.

-Şarkıcı Gülşen, ikinci çocuk için ne kendisinin ne de eşinin zamanı ve enerjisi olmadığını söyledi.

- Doğa Rutkay'dan duygulandıran veda yazısı: Merhaba Doğa. 40 yaşına dolu dolu elveda diyorsun.

- Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, oğlu Kuzey ile ilk pozunu paylaştı.

- Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli'nin babasının "Demet oğlumla nispet için evlendi" sözlerine Cenk Küpeli'den cevap geldi.

Teknoloji

--Market çalışanı İsmail Sabih Ay, bozuk para sayma işleminin uzun sürmesine üzerine kasiyerlerin işini kolaylaştırmak için bir mobil uygulama geliştirdi.

-Instagram ve Facebook birlikte bir hamle gerçekleştirerek cinsellik çağrıştıran patlıcan, şeftali gibi emojilerin kullanımını yasakladığını açıkladı.

-Apple'ın iOS13.2 güncellemesiyle getirdiği 350'den fazla yeni emoji arasında cinsiyetsiz karakterler, engelli insanları simgeleyen ifadeler ve daha birçok emoji bulunuyor.

-Starbucks 2020’de Bitcoin ile ödeme yöntemini getiriyor.





Kültür-Sanat

-Disney+ ile ilgili bilmeniz gereken her şey

-Game of Thrones'un devamı niteliğindeki iki projeden birinin henüz ekranlarla buluşmadan iptal edildiği duyuruldu.

-Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı ‘Recep İvedik 6’ 8 Kasım'da beyaz perdeye geliyor.

- ‘Star Wars: The Mandalorian’ dizisinin ikinci fragmanı yayınlandı.





Günün köşe yazısı

-Hayvanseverlerin ‘hayvansever’lerden çektiği - Mine Bozkurt yazdı.





Günün şarkısı